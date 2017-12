Na čo je dobrý Kindle a čo dokáže iPad

Elektronická čítačka Kindle neunaví oči a dá sa pri nej oddýchnuť od zhonu, iPad zas kraľuje webu.

iPad, majster lenivého surfovania

Existujú milióny malých dôvodov, prečo by ste si iPad mali kúpiť, no minimálne štyri veľké, prečo určite nie.

Prečo si nekúpiť iPad? Po prvé preto, lebo si myslíte, že je to dotykový počítač, ktorý by ste mohli normálne používať na prácu. Stručná odpoveď od človeka, ktorý sa o to pokúšal dva mesiace: Nie, nie je.

Vždy sa na iPade samozrejme môžete pohrať s obrázkami v aplikáciách ako Photoshop, aj napísať pár dôležitých e­mailov, či upraviť pár prezentácií. Ale na serióznu prácu je to asi tak, ako s použitím kokakoly na čistenie WC. Môžete a čiastočne to fakt funguje. Akurát, že proste nechcete.

Druhý rozšírený omyl je, že iPad je vlastne taký veľký výkonný mobil, ktorý budete nosiť všade so sebou. Opäť nie. Z tohto zariadenia si nielenže nezatelefonujete, ale ani ho nebudete chcieť nikam nosiť so sebou. Je na to priveľké.

Ak vám už niekto ukazoval niektorú z tých úžasných hier, v ktorých je displej iPadu volantom pretekárskeho auta, potom sa vás týka aj tretí dôvod, prečo ho nekupovať.

iPad nie je hardvérový zázrak, a tak ste už určite videli krajšie hry na počítači. A tiež - kým niektoré hry sa hrajú pomocou prstov na displeji super, iné sú už na tom oveľa horšie.

Takže pýtate sa, prečo vlastne kupovať drahé zariadenie, ktoré nie je ani mobil, ani počítač? Možno preto, že s ním podobne ako ja zažijete oveľa viac zábavy ako so všetkými počítačmi, notebookmi, mobilmi či televíziami, ktoré ste mali doteraz.

iPad je pánom všetkých internetových činností, ktorými denne trávite hodiny a nikdy si neviete spomenúť, čo ste vtedy robili. Zabíjanie času na počítači v porovnaní s iPadom nestálo za nič.

iPad je zariadenie ideálne na domáce leňošenie vo fotelke, surfovanie počas stolovania, či predspánkové čítanie.

Tradičné ukazovanie fotiek návšteve? To je presne to, na čo bol stvorený. S iPadom je opäť sexi veľa čítať. Nielen web, ale priamo magazíny zalomené do strán. Budete to robiť s rovnakým pôžitkom, ako keby ste ich držali v ruke.

Akurát, že namiesto obrázka máte video, obsah na strane rozpohybujú animácie a tých časopisov môžete mať naraz oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Plus tisícky aplikácií, ktoré pribúdajú každý deň a státisíce, ktoré už predtým niekto naprogramoval pre iPhony.

Tomáš Ulej