Osem užitočných softvérov pre Android

Obľúbenosť smartfónov so systémom Android rastie a tak vám prinášame prehľad niekoľkých zaujímavých aplikácií, ktoré by ste určite nemali minúť.

5. okt 2010 o 11:22 Matúš PaculíkAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

Pri každej aplikácii nájdete aj žiarový kód, ktorý k nej okamžite nasmeruje váš telefón (použiť môžete napríklad aplikáciu ShopSavvy) a vy si ju môžete bez zbytočného hľadania ihneď nainštalovať. Vybrali sme pre vás z každého rožku trošku – od aplikácie na prevod kurzu, cez súborový manažér až po klasickú arkádu.

1. BBC News

Mať mobilný telefón so systémom Android a nemať aktivovaný mobilný internet, to je ako mať auto bez kolies. Sila tohto systému totiž tkvie s previazanosťou na internetové služby a množstvo aplikácií ich aj aktívne využíva. Samostatnou kapitolou tu sú aplikácie zamerané na zobrazovanie aktuálnych správ. Slovenskému bulváru s neaktuálnymi článkami sa súdny človek radšej zďaleka vyhne a pokiaľ mu nerobí problém anglický jazyk, siahne po zahraničných portáloch. Získate tak prístup k zaručene čerstvejším a hlavne obsiahlejším informáciám, pri ktorých určite nenájdete „zaujímavosti“ zo života našich nudných hviezdičiek. Android market obsahuje doslova desiatky aplikácií, ktoré do vášho telefónu prinesú čerstvé informácie prakticky z akéhokoľvek zdroja, ktorý si vyberiete. Vo väčšine prípadov sa však nejedná o oficiálne aplikácie, čo však nič nemení na ich kvalite. BBC News od autora menom Jim Blacker je zaujímavou aplikáciou, ktorá v sebe integruje správy z BBC, The Register, Yahoo a ITN, pričom jej súčasťou je samozrejme aj šikovný widget.

2. Engadget

Spravodajský server Engadget určite pozná každý správny technologický nadšenec. Nájde tu totiž čerstvé informácie z oblasti informačných technológií, spotrebnej elektroniky, či počítačových hier. Podporovaná je verzia systému 1.5 a vyššie, avšak odporúča sa rozlíšenie obrazovky minimálne 320×480 bodov. To môže predstavovať problém pri tých najlacnejších zariadeniach ako je napríklad HTC Wildfire. Okrem prehľadného zobrazenia noviniek tu nájdete chronologicky zoradené videá, všetky zaujímavé podcasty a samozrejme sa môžete tešiť aj na rozsiahlu galériu fotografií. Na zobrazenie noviniek si môžete zvoliť jeden z troch kanálov – klasický Engadget, Mobile a Engadget HD, ktoré sú tematicky zamerané na mobilné zariadenia a všetko ohľadom HD videa a zariadení na jeho zobrazovanie a záznam. Dostupný je aj widget, pri ktorom si však nemôžete nastaviť jeho rozmery, ale len interval medzi obnovovaním obsahu. Pri pozeraní videa a počúvaní podcastov však myslite na dátové prenosy, aby ste neskôr neplakali nad vysokým účtom.

3. Hello Kitty mánia

Android market nie je len o rôznych aplikáciách pre náročných užívateľov, ale nájdeme tu aj obrovské množstvo viac či menej zábavných hier pre skrátenie dlhých chvíľ, či pre umlčanie malých princezien vo vašom blízkom okolí. Do tejto kategórie patria aj rôzne hry s témou sladkej mačičky Hello Kitty, ktorá je neskutočným magnetom na peňaženky všetkých oteckov a mamičiek, ktoré nedokážu odolať smutným pohľadom svojich ratolestí. Dobrou správou však je, že kým by vás Hello Kitty mánia na iPhone stála pekných pár desiatok Eur (17 platených, jedna zadarmo), pre Android sú (zatiaľ) hry tohto typu úplne zadarmo, prípadne so zabudovaným nenásilným zobrazením reklamy. Okrem množstva tém a pozadí sú to hlavne hry založené na skladaní obrázkov, ktoré ponúka množstvo vývojárov. Podobajú sa síce ako vajce vajcu, avšak to malým deťom absolútne nevadí a vám to zabezpečí aspoň chvíľkový pokoj, kým poskladajú stovku obrázkov, alebo kým ich to nezačne poriadne nudiť. Každopádne okrem Hello Kitty sú dostupné rovnaké hry aj s inými kreslenými postavami ako napríklad aj u nás v redakcii obľúbený špongia Bob, alebo celosvetový idol Homer Simpson.

4. Radiant Lite

Spomínate si na klasiku menom Space Invaders? Tento jednoduchý princíp hry nás zabáva už niekoľko desaťročí a ani za ten čas nestratil nič na svojej zaujímavosti. Svedčí o tom aj množstvo novovydaných hier (luxusný Space Invaders Extreme pre PSP) a klonov po všetkých mobilných platformách. Vývojári sa však nenechali zlákať jednoduchosťou a v hre Radiant prinášajú pomerne bohatú zábavu. Základom tu síce je stále strieľanie podivných votrelcov, ktoré tak dobre poznáme z originálnej hry. Po každej úspešne skončenej úrovni vás však čaká nákup nových zbraní, ktoré vám pomôžu prekonať neustále sa valiacich nepriateľov. Príjemným spestrením sú aj misie zamerané na vyhýbanie sa meteoritom, pričom tie menšie môžete zničiť strelami. Samozrejme čím efektívnejšie zbrane máte, tým sa vám ľahšie dýcha nielen medzi nepriateľmi, ale aj pri manévrovaní počas letových misií. Hru Radiant tak môžeme bez obáv odporučiť na nenáročné odreagovanie sa, pri ktorom vás určite poteší milá grafika, jednoduché ovládanie a hlavne chytľavá hrateľnosť, čo sú tie správne ingrediencie pre dobrú hru.

5. Opera mini

Internetový prehliadač Opera mini je medzi používateľmi veľmi populárny a tak je jasné, že si svoju cestu našiel aj na platformu Android. V dobe písania tohto článku bola dostupná oficiálna verzia 5.1, ktorá je samozrejme zadarmo. Oproti prvej betaverzii priniesla možnosť nastavenia ako hlavný prehliadač a už tak nebolo nutné inštalovať doplnok tretej strany. Veľkou výhodou tohto prehliadača je jeho menšia náročnosť na množstvo prenesených údajov, pretože využíva špeciálnu technológiu, vďaka ktorej zvláda komprimovať prenášané dáta až o 90%, čo určite oceníte pri paušáloch s menším objemom predplatených dát. Na úvodnej obrazovke máte rýchly prístup k obľúbeným stránkam, pričom tu sú dostupné aj ich náhľady pre lepšiu orientáciu. Potešila nás aj vynikajúca práca s viacerými otvorenými stránkami naraz, čo dokáže výrazne zefektívniť vašu prácu. Vynikajúco je zvládnutý náhľad na väčšie stránky a následné približovanie – je maximálne plynulé a font sa zväčší na optimálnu veľkosť pre pohodlné čítanie a zobrazenie čo najväčšieho objemu textu. Opera mini tak predstavuje solídnu alternatívu ku kvalitnému vstavanému prehliadaču a určite by ste ju nemali minúť, ak na webe trávite denne množstvo času.

6. Quick settings

Pri každom operačnom systéme pre mobilné zariadenia sa stretávame s viac či menej rozhádzanými nastaveniami pre množstvo funkcií. Nie každému sa chce blúdiť v množstve položiek a tak na rad prichádzajú rôzne utility, ktorých úlohou je uľahčiť nám život a výrazne urýchliť prístup k najčastejšie používaným nastaveniam. Pre tento prípad sa nám veľmi osvedčila utilita Quick settings, ktorá v sebe kombinuje prakticky všetko potrebné, aby ste sa nemuseli zbytočne motkať v nie práve ergonomicky navrhnutom menu. K dispozícii máte okamžitý prehľad o kapacite batérie, voľnej kapacite pamäti telefónu a úložného priestoru. Hlavnú stránku aplikácie si samozrejme môžete upraviť presne podľa svojich predstáv a mať po ruke všetky potrebné nastavenia. Ak neuprednostňujete automatickú korekciu intenzity displeja, máte možnosť jeho okamžitej zmeny, sú tu rýchle nastavenia pre zapnutie bezdrôtovej komunikácie, dátových prenosov, či GPS. Pri hlasitosti je prístupná plná kontrola a upraviť si tak môžete nielen hlasitosť zvonenia, ale aj prehrávania multimédií (filmy, hudba), oznámení, budíka, či hlasitosť pri telefonovaní. Zástupcu aplikácie môžete mať buď priamo na ploche, alebo v hornej výsuvnej lište.

7. EStrong File Explorer

Súborový manažér patrí v každom smartfóne k základnej softvérovej výbave a tak by určite nemal chýbať ani vo vašom telefóne. Vynikajúce riešenie predstavuje aplikácia EStrong File Explorer, ktorá toho ponúka skutočne veľa. Okrem klasického prezerania súborov na vašom dátovom úložisku ponúka ich samozrejmé kopírovanie / presúvanie, posielanie pomocou bezdrôtových technológií či e-mailu a nechýba ani podrobný výpis o danom súbore. Poteší aj funkcia na kompresiu a dekompresiu súborov dokonca je tu aj FTP klient. Sila tejto aplikácie však tkvie v jej doplnkoch, ktoré si môžete automaticky stiahnuť z Android marketu. V jednej aplikácii tak máte nielen súborový manažér, ale aj správcu spustených aplikácií, či podrobné zobrazenie obsadenia pamäťovej karty. Vynikajúcim doplnkom je Security manager, ktorý vám pomôže pri odcudzení vášho telefónu. Stačí totiž poslať na váš telefón jednoduchú SMS v správnom tvare a aplikácia ho okamžite zablokuje a na váš e-mail pošle zálohu vašich kontaktov, údajov a hlavne GPS koordináty, čo vám môže výrazne pomôcť pri jeho hľadaní.

8. Currency Converter

Pokiaľ sa chystáte do zahraničia na pracovnú cestu či dovolenku, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnete s cudzou menou. Euro totiž nie je platidlom všade, cudzia mena vám tak môže narobiť problémy hlavne v prípade častejšieho nakupovania. Taktiež chodiť všade s kalkulačkou a prerátavať si každú sumu nie je práve štýlové. Pre systém Android našťastie existuje pomerne mnoho rôznych aplikácií, ktoré vám pomôžu pri vašom pobyte v cudzej krajine a vy tak pri nákupoch určite neprerobíte. Currency Converter od spoločnosti Pocketools predstavuje optimálne riešenie vďaka svojmu prehľadnému užívateľskému rozhraniu, ktoré nie je nijak prekombinované a ponúka vám len tie podstatné informácie. Výber mien je veľmi jednoduchý (je ich tu celkovo 80), vidíte tu všetky potrebne informácie a môžete si zobraziť aj prehľadný vývoj kurzu až za obdobie piatich rokov. Navyše aby ste boli v obraze a mohli predpovedať zmenu kurzu, máte k dispozícii kanál s novinkami. Kurzy sú synchronizované so službou Yahoo Finance, pričom aplikácia samozrejme dokáže pracovať aj v offline móde.