Knihy nemajú žiaci nosiť. Budú na sieti

Učebnice na internete učiteľov nenadchli. Radšej majú klasické knihy. Chýbajúcu učebnicu Chémie pre siedmy ročník nahradil zatiaľ len text.

5. okt 2010 o 0:00 Zuzana Petková

BRATISLAVA. Kilogramy papierových učebníc v školských taškách majú nahradiť knihy na internete. Časť Chémie či Biológie pre siedmy ročník už na webe sprístupnili.

Minister školstva Eugen Jurzyca z SDKÚ plánuje portál, na ktorom by boli všetky učebnice. „Ministerstvo oslovilo vydavateľstvá, aby poslali stanovisko, za akých podmienok by súhlasili so zverejnením na internete,“ povedala Jurzycova hovorkyňa Miriam Žiaková. S novými autormi už ministerstvo podľa nej podpisuje zmluvy, ktoré to umožnia.

Chémia je na internete



Učebnice online by mali uľahčiť žiakom štúdium. Papierové by si nechávali doma a v škole by podľa Žiakovej študovali na počítači. Alebo by to bolo po dohode s učiteľmi opačne.

Internet má podľa ministerstva sčasti nahradiť aj chýbajúce tituly. Kým ich stihnú vytlačiť, učitelia si texty môžu stiahnuť z webu. V školách totiž nie sú tisícky kníh najmä pre reformné tretie ročníky základných a stredných škôl a pre siedmakov.

Vydavateľstvo Expol pedagogika už zverejnilo na svojej internetovej stránke časť chýbajúcej Chémie a Biológie pre 7. ročník. Ide o prvých 35 strán v pdf verzii. Vydavateľstvo sa ospravedlňuje za prípadné chyby a preklepy v texte.

Žiaková priznala, že školy reagujú skôr odmietavo. „Sťažujú sa, že minú papier na kopírovanie.“

Aj zástupkyňa riaditeľa Základnej školy na Gaštanovej ulici v Žiline Kristína Jelínková hovorí o zvýšených nákladoch na tlač.

„Učebnice online by boli efektívne, keby sme mali viac interaktívnych učební a elektronických mobilných katedier.“ Dnes školy podľa nej nie sú dostatočne vybavené, aby používali internetové učebnice.

Nie všetky deti majú doma počítač, upozorňuje riaditeľka Základnej školy na Hronskej ulici v Banskej Bystrici Elena Babicová. „Neviem, či by bolo správne, keby si niektorí nechávali knihy v škole a iní by ich museli brať so sebou.“

Na licencie treba peniaze



Kedy budú všetky učebnice online, ministerstvo nevie povedať, v rozpočte bude podľa neho treba vyčleniť peniaze na nákup licencií.

„Z pohľadu ochrany autorských práv nejde len o text, ale aj grafické spracovanie,“ dodala šéfka vydavateľstva Didaktis Veronika Adamčíková. Ministerstvo hľadá spôsob, ako tieto otázky právne vyriešiť.