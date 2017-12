Európu môže čakať najchladnejšia zima za tisíc rokov

Ruskí a poľskí meteorológovia varujú pred oslabením Golfského prúdu. Slovenský klimatológ varovania zmierňuje.

5. okt 2010 o 9:01 Ondrej Podstupka, Ondrej Podstupka, jkr

BRATISLAVA. Prichádzajúca zima bude v Európe jedna z najchladnejších za posledných tisíc rokov. Tak znie predpoveď ruských meteorológov.



Slovenský klimatológ Milan Lapin ju považuje za odvážnu. Predpokladá skôr teplejšiu zimu.



„Aj keď je predpoveď v súčasnosti presná len na 70 percent, myslím že môžeme čakať chladnú zimu," povedal pre Russia Today meteorológ Vadim Zavodčenkov. Ruskí meteorológovia podľa servera očakávajú jednu z najchladnejších zím za posledných tisíc rokov.



Za tuhú zimu podľa nich môže spomalenie rýchlosti Golfského prúdu takmer o polovicu. V dôsledku toho už podľa poľských meteorológov nedokáže vyvážiť chlad, ktorý do Európy prichádza z arktických oblastí. Ak by sa vraj prúd zastavil úplne, Európu by mohla zasiahnuť nová doba ľadová.



„Na základe iných faktorov, ktoré ovplyvňujú počasie a klímu na severnej pologuli, možno považovať túto predpoveď za veľmi odvážnu," reaguje na prognózu ruských a poľských meteorológov Lapin.



Pripomína, že na severnej pologuli a najmä v severnom Atlantiku je v posledných dvanástich mesiacoch takmer najteplejší priemer teploty povrchu oceánov za celé obdobie merania od roku 1850.



V Arktíde je zasa druhá až tretia najmenšia plocha plávajúceho ľadu od roku 1979 a v máji 2010 sa skončila stredne silná teplá fáza ElNiňo. To podľa Lapina svedčí skôr o teplejšej zime na severnej pologuli ako celku.



„Silné zimné prechladenie" však Lapin očakáva na severe Ruska a časti Sibíri.

