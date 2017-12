Ešte výhodnejšie dobíjanie EASY cez bankomat

EuroTel rozšíril možnosti služby Dobíjanie EASY cez bankomat. Zvyšovanie kreditu sa tak pre majiteľov EASY karty stáva výhodnejším a jednoduchším.

29. máj 2002 o 11:49

Pri každom dobití EASY cez bankomat získava totiž zákazník kredit navyše, a to až do výšky 15 percent. Rozšírila sa aj sieť bankomatov. Odteraz si EASY možno dobiť nielen cez bankomaty Všeobecnej úverovej banky, ale aj cez všetkých 407 bankomatov Slovenskej sporiteľne, čo spolu predstavuje až dve tretiny slovenských bankomatov.

Pre pohodlné dobíjanie kreditu postačí, ak zákazník vyhľadá najbližší bankomat Všeobecnej úverovej banky alebo Slovenskej sporiteľne a použije akúkoľvek platobnú kartu. Po zadaní telefónneho čísla EASY karty a výšky požadovaného kreditu bankomat automaticky zabezpečí jej dobitie. Takto jednoducho a rýchlo môžu zákazníci dobíjať kredit nielen na svojej, ale aj akejkoľvek inej EASY karte, a to 24 hodín denne 365 dní v roku. Službu dobíjanie EASY cez bankomat majú zákazníci k dispozícii automaticky a za jej využitie neplatia žiadne poplatky. Na výber majú až 6 hodnôt, ktorými si EASY môžu dobiť, a zároveň vždy získajú kredit navyše.

Na úspešné dobitie kreditu na EASY karte cez bankomat postačí ľubovoľná platobná karta vydaná na Slovensku alebo niektorá z kariet VISA, MAESTRO, Eurocard/MasterCard vydaná zahraničnou bankou (nesmie byť územne alebo inak obmedzená). Jej užívateľ môže pritom dobiť kredit na EASY karte až do výšky svojho denného limitu. Úspešnosť dobitia kreditu bude o niekoľko minút potvrdená SMS správou na dobíjané, prípadne ďalšie zadané mobilné telefónne číslo. Ak užívateľ zadá číslo neplatnej EASY karty, transakcia bude stornovaná.

Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť najbližší bankomat, ktorý umožňuje dobíjanie kreditu na EASY karte, je použitie služby Mobil Internet 1. Postačí, ak zákazník EASY karty pošle zo svojho mobilného telefónu SMS správu so začiatočným textom BANKOMAT na číslo 123 a zadá mesto (v prípade väčších miest aj obvod), v ktorom sa nachádza. Zákazník EASY v Bratislave 5 teda pošle SMS správu s textom BANKOMAT BRATISLAVA 5. O pár sekúnd mu bude na mobilný telefón doručená SMS správa s požadovanou informáciou. Zoznam bankomatov môžu zákazníci získať aj prostredníctvom služby Mobil Internet 3 na stránke wap.eurotel.sk v sekcii EuroTel.