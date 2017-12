Tmavá energia alebo gény? Tipujeme nobelovky

Hovorí sa o vesmíre, finančnej kríze aj ľudskom metabolizme. Už od pondelka budú vyhlasovať tohtoročných držiteľov Nobelových cien.

3. okt 2010 o 15:25 Tomáš Prokopčák

Termíny udeľovania Nobelových cien za rok 2010: 4. októbra - fyziológia alebo medicína 5. októbra - fyzika 6. októbra - chémia 7. októbra - literatúra 8. októbra - mier 11. októbra - ekonómia

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Čínsky disident. Ale aj objavenie hormónu, ktorý riadi náš metabolizmus či existencia tmavej energie, ktorá spôsobuje, že náš vesmír sa stále rozpína a raz zomrie na podchladenie.

To sú odhady na tohtoročných držiteľov najprestížnejších svetových ocenení – Nobelových cien. Súčasťou celosvetového uznania bude následne aj finančná odmena vo výške viac ako osemstotisíc eur. Držiteľov cien spoznáme budúci týždeň.

Prečo jeme?

Nobelove ceny sú ocenenia udeľované za zásadný prínos ľudskému poznaniu či za snahu urobiť svet aspoň o trochu lepším. Zväčša sa udeľujú za myšlienky, ktoré boli vo svojej dobe ešte blízko šialenstva, no medzičasom ich potvrdili experimenty a stali sa dôležitou súčasťou nášho poznania.

Keďže ich vyhlasovania patrí k najsledovanejším udalostiam planéty, každý rok zostavujú nielen tipovacie kancelárie, ale aj viaceré seriózne média svoje rebríčky a tipy, komu by mohli šesticu cien (aj keď za ekonómiu pôvodná nie je) udeliť.

David Pendlebury a agentúra Reuters napríklad používajú na svoje predpovede prítomnosť vo vedeckých časopisoch a počet citácií, ktoré na jednotlivé práce vedcov odkazujú.

Favoritom ocenenia za fyziológiu alebo medicínu sú preto Douglas Coleman a Jeffrey Friedman, ktorí objavili leptín, hormón regulujúci metabolizmus a chuť do jedla. Za tento objav už v utorok získali Laskerovu cenu, ktorá často naznačuje, kto napokon získa aj veľkú „nobelovku“.

Vesmír aj kríza

Viete ako vyzerá vesmír? Bez predpokladaných držiteľov tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziku by sme to tušili ešte menej. Reuters tipuje, že ocenenie by si mohli odniesť astrofyzici za skúmanie kozmu. Buď za skúmanie zvyškového žiarenia, ktoré nám pomohlo určiť veľkosť a tvar vesmíru (Bennett, Spergel, Page), alebo za zistenia, ako sa kozmos rozpína a akú úlohu v tom má tmavá energia (Perlmutter, Ries, Schmidt).

Ekonómia sa tento rok dokonca môže v téme zhodovať s Ig Nobelovými, takzvanými antinobelovými cenami. Témou ocenenia, ktoré však nezaložil Alfred Nobel, ale švédska národná banka, zrejme bude globálna kríza.

Alberto Alesina by ju mohol získať za ukázanie, ako spolu súvisí politika a makroekonomika, prípadne Kiyotaki a Moore za naznačenie, ako malé a osebe relatívne bezvýznamné kroky môžu vyvolať veľkú, štátnu krízu.

Pri chémii sa zase odhaduje, že ocenenie by mohlo získať vyvinutie metódy, ktorá umožňuje sledovať, ako v bunkách fungujú gény (Brown, Hughes).

Čínske vyhrážky

Najkontroverznejšou Nobelovou cenou býva vyhlasovanie držiteľov ocenenia „za mier“. Minulý rok vyvolalo škandál ocenenie amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý v tom čase viedol ako prezident krajiny dve vojny.

Možno aj preto sa odhaduje, že komisia nórskeho parlamentu ocení niekoho, kto bude pre širokú verejnosť prijateľný. Pôvodne sa predpokladalo, že cenu by mohol získať čínsky disident Liu Xiaobo, Čína sa však už vyhrážala, že takéto meno by malo politické aj hospodárske následky.

Ešte ťažšie sa odhaduje držiteľ Nobelovej ceny za literatúru. Padajú mena ako Haruki Murakami aj Joyce Carol-Oatesová, Reuters však odhaduje, že ocenenie by mohol získať básnik z neanglo-amerických krajín.

Skutočných držiteľov cien sa však dozvieme čoskoro. V pondelok to bude za fyziológiu alebo medicínu.