Žiadne ručičky, len čas

Inteligentné LED hodinky ste určite nepodedili po dedkovi a je takisto málo pravdepodobné, že vám ich dali pri birmovke. Na slovenskom trhu existujú zatiaľ len tri roky. Ich výrobcovia tvrdia, že ide o revolučnú technológiu zobrazovania času.

2. okt 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Ak chcete, aby sa vás každý spýtal, čo to máte na ruke, kúpte si binárne LED hodinky. Je síce možné, že pri otázke „koľko je hodín?“, budete musieť vytiahnuť kalkulačku, ale určite to bude cool.

Pri nich totiž nestačí rýchly pohľad, aby sme sa zorientovali v čase, teda prinajmenšom nie prvý deň po zakúpení. Výrobcovia binárnych hodiniek však argumentujú tým, že aj orientáciu v bežných ciferníkových hodinkách sme sa museli za detstva naučiť a vždy sa nájdu aj deti, ktoré majú s pochopením ciferníka problém.

Len pre intelektuálov?

Na Slovensku sa predalo už niekoľko desiatok či stoviek kusov takýchto „skvostov“. „Máme len pozitívne reakcie,“ hovorí Martin Magdina, ktorý prevádzkuje internetový obchod s inteligentnými LED hodinkami.

Nového vizuálu času sa nezľakol napríklad spevák skupiny Desmod Mário Kollár. Kuly si vybral športový štýl binárnych hodiniek s hranatým ciferníkom. S prepočítavaním času na základe svietiacich bodiek vraj nemá problémy. „To nie sú hodinky len pre intelektuálov,“ smeje sa. K informácii o binárnom zobrazovaní času sa dostal cez dokument o matematike a čase, kde sa spomínali rôzne metódy zobrazovania času. „To ma celkom zaujalo,“ hovorí.

Ako od mimozemšťanov

Prvý prototyp LED hodiniek značky Pulsar bol vyrobený v roku 1970 v 18-karátovom zlate.

Čo je LED? Diódy LED sú malým zdrojom svetla s nízkou spotrebou elektrickej energie. Vo veľkom ich využívajú v šou programoch na vytvorenie svetelných dizajnov. Dvojková čiže binárna číselná sústava zas zapisuje hodnoty len pomocou dvoch symbolov, ktorými sú zvyčajne nula a jednotka. Pre svoju jednoduchosť sa táto sústava stala základom počítačových systémov.

Inšpiráciou bol vraj sci-fi film 2001: Vesmírna odysea, nakrútený v roku 1968. Predali sa za 2100 dolárov. S masovejšou výrobou začala spoločnosť Texas Instruments až v roku 1975, keď sa plastové hodinky s touto technológiou už dali kúpiť za 20 dolárov.

Hodinky so svietiacimi bodkami či čiarkami sú zatiaľ najrozšírenejšie v Japonsku a USA, kde sa predávajú už dlhšie, v poslednom čase sú však populárne aj v niektorých európskych krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko či Holandsko.



Zvláštne binárne hodinky 01 The One sa na Slovensku predstavili ako prvé už pred tromi rokmi. V tomto roku začal predaj aj portál CoolHodinky.sk, ktorý distribuuje LED hodinky od spoločnosti SeaHope a holandskej Time-IT.

Juraj Bednár, brand manažér spoločnosti Binary, ktorá je dovozcom hodiniek značky 01 The One, tvrdí, že paleta kupujúcich je naozaj rôznorodá – od mladých až po dôchodcov. „Máme skúsenosti, že najviac ich kupujú ľudia v produktívnom veku, pre ktorých to nie sú prvé hodinky v živote.“

Trh s takými hodinkami vraj každoročne narastá. Ich cena sa pohybuje od 69 do 459 eur. Bednár tvrdí, že z modelov 01 The One sú najpredávanejšie tie v cene okolo 100 až 150 eur.

Revolúcia v zobrazovaní času?

Niektoré modely 01 The One boli spracované aj pop-artovými umelcami Josefom Bauerom či Kristel Lermanovou. Medzi ostatné novinky z ich ponuky patria hodinky s kombináciou binárneho a analógového zobrazovania.

Firma TIME-IT zasa vyrába napríklad hodinky v tvare farebných reflexných pásov. Používajú ich hlavne športovci. Dajú sa nastaviť tak, aby zobrazovali čas stále. Bežné LED hodinky totiž svietia len po zapnutí tlačidla, aby šetrili energiou. Zvyčajne sa najprv zobrazí krátka animácia a po nej aktuálny čas na približne 10 sekúnd. Baterky vydržia podobne ako pri klasických analógových hodinkách, niektoré typy hodiniek sa však dajú nabíjať aj z počítača cez usb kábel.

„Ich výhody či nevýhody ťažko opisovať. Podstatné je, že ide o jedinečné, revolučné zobrazovanie času,“ tvrdí Juraj Bednár.

Už aj na Orave

Binárne hodinky majú aj svoju stolovú verziu, v Dolnom Kubíne ich nájdete dokonca aj ako mestské hodiny. Hoci zrejme nie každý si na nich vie spočítať, koľká bije, predstavujú atrakciu podobne ako nové mestské hodiny v Brne, ktoré pred niekoľkými týždňami sprevádzkovali na jeho hlavnom námestí.

Aj od nich občania najprv očakávali, že budú prvoplánovo ukazovať hodiny a minúty, čoskoro im však vedenie mesta vysvetlilo, že čas len symbolizujú. A navyše, každých 24 hodín z nich vyletí guľôčka, ktorú si môžete chytiť.

Z histórie vreckových a náramkových hodiniek

Vreckové hodinky sú medzi nami presne päťsto rokov. Prvé vreckové mechanické hodiny, poháňané pružinami, vyrobili v Nemecku v roku 1510. História náramkových hodiniek sa datuje od konca 60. rokov 19. storočia.

Najbežnejšou formou zobrazovania času bol a doteraz stále je ciferník – či sa už na ňom používajú arabské, alebo rímske číslice. Spočiatku sa na hodinkách používala len jedna ručička, slúžiaca na označenie hodín, už viac ako štyri a pol storočia používame aj minútovú ručičku.

Od 70. rokov 20. storočia sa začali objavovať digitálne hodinky, ktoré zaznamenali boom hlavne v 80. rokoch. Už o necelé desaťročie sa však vracajú do hry opäť ručičky v tých najrôznejších variáciách. V niektorých dizajnových modeloch sa namiesto ručičky pohybuje celý strojček.

Dnes si viete kúpiť náramkové hodinky v kombinácii s kompasom, kalkulačkou, šperkami, kalendárom, zvieratníkom, ba aj so zobrazením polohy planét či fáz mesiaca. Vývoj sa však nezastavil len pri ich dizajne, presnosti a pridaných funkciách. Najnovšia inovácia náramkových hodín sa týka priamo zobrazovania času, pri ktorom sa využíva technológia LED, často v kombinácii s binárnym zobrazovaním čísel.

1510 - prvé vreckové hodinky s hodinovou ručičkou

1675 - prvé využitie minútovej ručičky

1868 - prvé náramkové hodinky

1871 - prvé vodotesné hodinky

1969 - prvé digitálne hodinky

1970 – prototyp LED hodiniek