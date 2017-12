Televízory budú mať energetické štítky

Výrobcovia televízorov budú musieť svoje výrobky označovať triedou energetickej efektívnosti.

29. sep 2010 o 22:40 (sita)

Európska komisia (EK) navrhla rozšíriť túto povinnosť a televízory sa tak zaradia k výrobkom ako práčky, chladničky či umývačky riadu. Triedy označované písmenami A až G budú musieť výrobcovia uvádzať priamo na televízore na mieste predaja a v každej reklame, v ktorej spomenú aj jeho cenu.

Eurokomisár Günther Oettinger skonštatoval, že toto opatrenie pomôže dosiahnuť energetickú efektívnosť, konkurencieschopnosť a ciele pri znižovaní dopadov na životné prostredie. Navyše by tiež malo pomôcť spotrebiteľom ušetriť náklady. Rozhodnutie EK by malo vstúpiť do platnosti v decembri tohto roku alebo vo februári 2011. Hneď po tom môžu výrobcovia začať označovať svoje výrobky. Povinnosťou sa to stane po roku od vstupu do platnosti.

Označovanie energetickej triedy zaviedla EÚ v roku 1992. V súčasnosti 90 % všetkých predaných spotrebičov spadá do triedy A, teda sú najefektívnejše. Súčasne však vznikajú spotrebiče ktoré vďaka novým technológiám svojím výkonom presahujú požiadavky pre triedu A. Preto je EÚ rozšírila o podtriedy A+, A++ a A+++. Prístroje, ktoré sú povinne certifikované, v súčasnosti spotrebúvajú približne tretinu elektriny v domácnostiach. Na televízory pripadá 10 % spotreby elektriny v domácnosti.