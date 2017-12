Obedná pauza: veky bránenia

30. sep 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Age of Defense patrí do série podarených "defenzívnych" hier, v ktorých musíte ubrániť svoju základňu pred hordami všemožných monštier. Našťastie sú vám nápomocné hordy všemožných zbraní. Svižným striedaním nepriateľov a dostupných prostriedkov si hra drží to správne tempo. Medzi jednotlivými levelmi si klasicky zlepšujete rôzne atribúty (sila, rýchlosť, obrana...) a postupne vyvíjate arzenál.

Ovládanie

Myš.

