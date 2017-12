Tajné služby chcú odpočúvať viac na internete

Nový zákon by mal umožniť odpočúvať aj doteraz chránené služby. Chcú tak chytať teroristov.

29. sep 2010 o 17:32 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Rozprávate sa cez Skype či Facebook a myslíte si, aké je to súkromné. Možno si vašu komunikáciu neprečíta vaša priateľka, no pred Veľkým bratom chránení nie ste.

Štát už v súčasnosti môže sledovať veľkú časť internetových kanálov. A jeho dosah sa môže ešte rozšíriť. Americká vláda chce budúci rok predložiť do Kongresu zákon, ktorý sledovanie komunikácie na internete ešte uľahčí. Napísal to americký denník New York Times.

Opatrenie proti teroristom

Američania tvrdia, že ich k tomu vedú bezpečnostné dôvody. Vyšetrovatelia z FBI sa sťažujú, že je teraz oveľa ťažšie sledovať podozrivých teroristov. Nedohadujú už totiž útoky cez telefóny či mobily, ale cez internet.

A často na to využívajú aj kanály, ktoré sa nedajú odpočúvať. Terorista Fajsal Šahzád, ktorému sa v máji nepodarilo odpáliť bombu na newyorskom Times Square, podľa New York Times komunikoval tiež cez systém, ktorý je ťažké odpočúvať.

Sledovať komunikáciu používateľa na internete sa z veľkej miery dá už v súčasnosti. Na Slovensku vás podľa experta na internetovú bezpečnosť Pavla Luptáka môžu sledovať na základe súdnych príkazov. Tajná služba SIS aj bez nich. V prípade tajnej služieb SIS ide skôr o formalitu.

„Ak chcete na Slovensku bezpečne komunikovať, tak určite nepoužívajte mobilné či verejné siete, podobne ani centralizované služby ako Skype alebo ICQ,“ hovorí Lupták. „Odporúčam používať decentralizovanú a šifrovanú komunikáciu, ktorú pri správnom nastavení nie je možné v súčasnosti odpočúvať,“ dodáva.

Najväčšou výzvou pre vyšetrovateľov je takzvaná priama peer-to-peer komunikácia, kde je obsah zašifrovaný a ide priamo medzi užívateľmi. Nový zákon by mal umožniť odpočúvať aj tú. Komunikačné služby, ktoré šifrujú správy, by podľa neho museli zmeniť systém tak, aby sa dal odpočúvať. V opačnom prípade by dostali pokuty.

Podobné pravidlá by museli rešpektovať aj zahraniční provideri, ktorí fungujú na území Spojených štátov.

Američania nie sú jediní, ktorí sa snažia dostať pod kontrolu moderné komunikačné kanály. India aj Dubaj zvažujú zákaz zariadenia Blackberry, keďže komunikácia cez ne je šifrovaná a nemožno ju sledovať.

Môžu to zneužiť hackeri

Proti návrhom však mnohí protestujú. Podľa Luptáka by centralizované odpočúvanie mohli zneužiť hackeri, prípadne štátna moc. Hackeri takto odpočúvali aj gréckeho premiéra.

Navyše pre teroristov, ktorí chcú zostať v utajení, sú stále medzery, ktoré môžu využívať na bezpečnú komunikáciu. Napríklad software, ktorý si vytvoria sami používatelia, prípadne sofistikovanejšie služby. „Je to boj s veternými mlynmi,“ dodáva Lupták.