Pandy prežijú ľahšie, než si myslíme

Vedci vyvrátili názory, že populárne zvieratá by bez pomoci ľudí vyhynuli.

30. sep 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Viac ako polovicu dňa strávia tým, že posediačky jedia bambus. Rodia sa malé, vyrastú do veľkých rozmerov, pohybujú sa pomaly. Navyše, samice sú plodné len asi dva dni v roku.

Na prvý pohľad jasný adept na vyhynutie. Vedci napriek tomu tvrdia, že s pandami veľkými to nie je také zlé. Dokázali to výskumy v posledných desaťročiach.

Samice pánd sú napríklad plodné len dva dni, ale ich schopnosť nájsť si partnera je v tomto období vysoká a prakticky pri každom styku otehotnejú. Neplatí to však, ak je pandí pár v zajatí.

Pandy majú po narodení len sto gramov, no keďže nemajú žiadneho prirodzeného nepriateľa, len výnimočne sa nedožívajú dospelosti.

V bambuse, ktorým sa pandy živia, je síce málo živín, no vďaka výnimočnému tráveniu ich pandy vedia takmer všetky využiť. Tie, ktoré im predsa len chýbajú, získavajú v momentoch, keď si „spomenú“ na svojich mäsožravých predkov.

Napriek tomu, že pandy vyzerajú naoko flegmaticky, zvuky, ktoré vydávajú, či pachy hovoria veľa o ich veku, pohlaví či chuti rozmnožovať sa. Odkazy si dokážu posielať na veľké vzdialenosti, čo sa im v posledných rokoch dosť komplikuje.

Panda totiž nemá prirodzeného nepriateľa, no výrazne dopláca na ľudskú činnosť, ktorá ich oberá o životné prostredie. Názor, že pandy by už bez ľudí vymreli, teda neplatí. Bez nich by im bolo lepšie, zakončil svoj článok Daily Telegraph.