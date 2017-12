Stonehenge mohol byť pútnym miestom

Pozostatky z okolia britskej stavby ukazujú, že ľudia do jej okolia putovali z celej Európy.

29. sep 2010 o 16:39 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Aj pred tisícročiami sa ľudia presúvali. Možno to nebola práve turistika, no aj v minulosti putovali naši predkovia na veľké vzdialenosti. Naznačuje to aj analýza pozostatkov, ktoré objavili neďaleko britského Stonehenge.

Známu kamennú stavbu začali stavať pred približne piatimi tisíckami rokov.

Stopy po využívaní tohto miesta sú však ešte o tisícročia staršie. Dodnes sa pritom s istotou nevie, na čo presne megalitická stavba slúžila. Vedci však zistili, že aj v minulosti k nej cestovali ľudia z celej Európy.

Dôvodom mohli byť rituálne účely stavby či jej vnímanie ako miesta, kde sa pochovávajú významné osobnosti.

Chlapec od mora

Analýza zubnej skloviny chlapca s jantárovým náhrdelníkom, ktorého pochovali neďaleko Stonehenge okolo roku 1550 pred naším letopočtom, ukázala, že žil v oblasti Stredozemného mora.

„Mal štrnásť alebo pätnásť a bol pochovaný s tým prekrásnym náhrdelníkom,“ povedala pre BBC News Jane Evansová z British Geological Survey. Chlapec bol podľa všetkého príslušníkom vyššej spoločenskej vrstvy. Nie je však jediným podobným nálezom v okolí monumentu.

Obdobie presunov

Zhruba päť kilometrov od stavby našli aj pozostatky človeka, ktorý žil pred 4300 rokmi. Podľa prítomnosti izotopov stroncia a kyslíka pochádzal z oblasti dnešného Nemecka.

Na rozdiel od chlapca však tento obyvateľ sveta na prelome medenej a bronzovej doby pracoval s kovmi. „Vidíme, že začiatok bronzovej doby bol obdobím veľkej mobility,“ dodal pre britský spravodajský portál archeológ Andrew Fitzpatrick.

„Ľudia, myšlienky a predmety sa po storočie či dve rýchlo presúvali.“