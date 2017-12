O2 pripravuje štart vlastnej 3G siete v máji 2011

Koncom júla by vlastná 3G sieť O2 mala pokrývať 33 percent populácie SR v 24 mestách.

29. sep 2010 o 12:27 SITA

Koncom júla by vlastná 3G sieť O2 mala pokrývať 33 percent populácie SR v 24 mestách.

BRATISLAVA. Mobilný operátor Telefónica O2 Slovensko začne ďalšiu fázu výstavby vlastnej 3G siete s technológiou HSDPA. Komerčná prevádzka by mala začať v máji budúceho roka, pričom pri štarte by mala pokryť 20 % populácie Slovenska.

"Investícia spojená s výstavbou novej siete je signálom zdravia a rastu O2 na Slovensku," uviedol riaditeľ Telefónica O2 Slovakia John McGuigan. Presnú výšku investície však konkretizovať nechcel.

O2 začne rozširovať 3G sieť od októbra tohto roku a začiatkom roku 2011 by mal začať skúšobnú prevádzku v Malackách a Senci. Klienti O2 však k nej nebudú mať prístup, zapojiť sa do nej môžu až s komerčným štartom v máji. Sieť bude podľa predstaviteľov O2 slúžiť predovšetkým na mobilné pripojenie pomocou notebookov a mobilných telefónov, nie ako alternatíva k pevnému pripojeniu do internetu.

Maximálna teoreticky dostupná rýchlosť pre jedného užívateľa bude pri sťahovaní dát predstavovať 14,4 Mb/s a pri odosielaní 5,7 Mb/s. Ako však upozornil hovorca O2 René Parák, pri komerčnom využití bude operátor informovať o reálnych, nie teoretických rýchlostiach. Ďalší rozvoj 3G siete alebo iných technológií bude podľa predstaviteľov spoločnosti závisieť od budúcej stratégie O2.

Od júla by tak mal byť 3G signál dostupný v mestách Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok, Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno, Trenčín, Prievidza, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, Bardejov, Humenné a Michalovce. Dostupnosť signálu v týchto mestách a okolí môžu ovplyvniť lokálne podmienky.