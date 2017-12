Sex, drogy, mafia - a potom vznikol Facebook

Ak by o vás niekto nakrútil celovečerný film, chceli by ste si ho pozrieť? Ak sa voláte Mark Zuckerberg a ste zakladateľom sociálnej siete Facebook, odpoveď je nie.

Film Social Network (Sociálna sieť) má v kinách premiéru tento týždeň. Vznikol podľa knihy, ktorej autora na napísanie zrejme motivoval spoluzakladateľ Facebooku Brazílčan Eduardo Saverin.

Keďže ten sa už päť rokov so šéfom Facebooku Zuckerbergom súdi o stovky miliónov dolárov, je isté, že film nebude žiadnou reklamou na Facebook – Saverin si ním s Markom Zuckerbergom skôr vyrovná účty.

Šéf Facebooku už dlho vopred avizoval, že si film určite nepozrie. Áno, internetová brandža sa piatka už nemôže dočkať. A nielen preto, že podľa ukážok sa zdá, že film bude obsahovať aj sex na internátoch.

VIDEO - Trailer filmu Sociálna sieť



Mne miliardu, tebe miliardu

Čo sa medzi Zuckerbergom a Saverinom pri vzniku Facebooku stalo, že si nevedia prísť na meno, ani keď sú už z oboch miliardári?

Všetci aktéri sú notoricky skúpi na slovo, časopisu Business Insider sa však podarilo podľa výpovedí množstva bývalých zamestnancov zostaviť pravdepodobnejšiu verziu príbehu než tú, ktorú uvidíte v kine.

V roku 2003 boli obaja študentmi Harvardu, Zuckerberg, počítačový čudák s množstvom zaujímavých nápadov, a Saverin „chlapík, ktorý chodí na prednášky v obleku, pôsobí, že má prepojenie na brazílsku mafiu a rozumie biznisu“.

Zuckerberg preto oslovil Saverina a požiadal ho o 15­tisíc dolárov, ktoré použil na nákup serverov pre svoj nový nápad, Facebook.

Vo februári 2004 Facebook skutočne spustili a Saverin sa mal starať o jeho obchodný model, kým Zuckerberg sa venoval vývoju služby. Okamžite sa však medzi nimi začali nezhody.

Nepotrebný partner

Zuckerberg, ktorý pre Facebook odišiel z Harvardu, mal pocit, že Saverin nerobí pre firmu nič, odmietal sa stretávať aj s investormi, ktorí stáli v zástupoch, aby od nich Facebook vzal peniaze. Dokonca si na Facebook nasadzoval potajomky reklamy na vlastné, konkurenčné služby. Ako sa však zbaviť niekoho, kto vlastní vo firme druhý najväčší podiel?

Zuckerberg urobil to, čo by mu poradil bežný slovenský privatizér z deväťdesiatych rokov: starý Facebook vytuneloval a majetok previedol na nový, kde však mal Saverin namiesto pôvodných 30 percent len menej ako 10-percentný podiel a Zuckerbergovi sa už nemohol miešať do riadenia pôvodne spoločnej firmy.

Čachre s akciami

V zázname z chatu, ktorý bol neskôr zverejnený, Zuckerberg vysvetľuje svojmu známemu: „Prepíšeme intelektuálne vlastníctvo na novú firmu a skrátka budeme čeliť žalobe. Jednoducho ho (Saverina) odrežem, a potom sa s ním mimosúdne vyrovnám. Niečo určite vysúdi, ale niečo si nakoniec aj zaslúži. Musím však podpísať investície, on stále mešká, a to si už nemôžem dovoliť.“

Nasledovali ešte ďalšie čachre s akciami, pri ktorých Zuckerberg získal aj všetky partnerove hlasovacie práva. Do akej miery ho podviedol a nakoľko Saverina firma jednoducho nezaujímala a nedával si pozor, čo podpisuje, nie je jasné, píše Business Insider.

Saverin sa po tom, ako už porozprával svoj príbeh neskorším autorom filmu, s Facebookom naozaj mimosúdne vyrovnal, výška odškodného sa odhaduje na 1,1 miliardy dolárov.

Ak svojim deťom pravidelne vysvetľujete, že musia dokončiť školy a nadovšetko si vážiť svojich priateľov, do kina na tento film ich radšej nepúšťajte.

