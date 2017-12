15 Days - rýchla cesta do zabudnutia

Na nemeckých vývojárov z House of Tales dokonale sedí prirovnanie k vyhasnutej kométe. Zároveň predvádzajú dôvody, prečo na adventúry mnohí hráči zanevreli.

28. sep 2010 o 15:40 Ján Kordoš

Jednoducho a stručne: 15 Days je čistý epic fail. Pritom ak sa pozrieme len kúsok do minulosti: na skvelé dobrodružstvo v Moment of Silence, stále ešte dostatočne napínavé Overclocked, je 15 Days prepadákom nielen pre samotných tvorcov, ale i na adventúrnej scéne ako takej.

Adventúra 15 Days má totiž všetky predpoklady, prečo sa jej otočiť chrbtom, prípadne ešte drzo ukázať prostredník. Nemá zaujímavý príbeh, ovládanie je zbytočne komplikované, spracovanie skôr pobaví, hrateľnosť sa doslova plazí po kanáloch a len raz za čas zdvihne hlavu, aby sa znovu prepadla do totálnych... výkalov. Nie, v 15 Days nič nefunguje tak ako má a až sa človeku hlava zatočí, ak si pomyslí na fakt, že títo istí ľudia pracovali na tak kvalitných hrách. Potenciál, respektíve jeho úbohosť až totálnu absenciu, hra predvádza od samotného začiatku. Vlastne ani netušíte ako sa ocitáte uprostred chabej zápletky, takže vás nemá ani čo chytiť pod krk a držať v napätí až do samotného záveru. Trojica zlodejov obrazov plánuje novú prácičku, pričom naši hrdinovia bývajú v jednom veľkom apartmáne, no žiadna iskra (dvaja chlapi, jedna žena) nepreskočí, postavy sú od prvej po poslednú absolútne ploché. Kradnutie umeleckých diel však nie je sebecké, ovládať predsa musíme kladné charaktery. Naši hrdinovia pripomínajú slovenských Jánošíkov, pretože lup poctivo venujú slabším a rozvojovým krajinám, na pomoc chudobným. Nie, že by to dávalo zmysel a už tobôž, aby sa to nejako prejavilo v príbehu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Po vzore Overclocked budeme i v 15 Days ovládať viacero postáv. Okrem spomínanej trojice to bude aj americký detektív vyšetrujúci vraždu ministra. Po poslednej lúpeži našej trojice sa totiž stala menšia nehoda, ktorej súčasťou však oni neboli. Ukradli obraz, no nasledujúce ráno sa našla v inkriminovaných priestoroch spomínaná osoba mŕtva. Tieto dve nezávislé udalosti sa samozrejme neskôr spoja, všetci na seba narazia, najprv si idú po krku, na konci sa v klasickom šťastnom konci potľapkajú po pleci a možno si slabšie povahy i usmrknú do vreckovky nad stupiditou a naivitou celého príbehu, pretože je... fakt hlúpy. A nezáživný, pomalý, nelogický.

Hra si z nás vlastne strieľa, robí z nás hlupákov. Veď čo je to za zápletku, v ktorej: na jednej strane plánujete absolútne naivnú lúpež, ktorú navyše vykonáte nelogickým spôsobom - a na strane druhej hľadáte stopy po zlodejoch. A znovu - neskutočne lineárne, umelo, hlúpo. Príbeh je nudný, nezáživný, slabučký. Práve ten musí byť ťahúňom a nútiť hráča ďalej zbierať predmety, kombinovať ich, používať na správnych miestach a viesť dialógy. Keď sme už pri rozhovoroch, tie svojou naivitou snáď zápletku ešte prekonávajú. Tak chabé dialógy zrejme nenájdete ani v brakovej literatúre pre mladé dievčatá. Sú bezvýznamné, neprirodzené a dabing postáv tomu dáva korunu: žiadna intonácia, jednoducho odrapkané vety, medzi ktorými sú navyše príliš dlhé prestávky. Ak sa niekto sťažoval na Posla Smrti II, musí si pri 15 Days vytrhať vlasy a všetko ostatné ochlpenie na tele. Hudba je taktiež nevýrazná, plní funkciu šedého strážcu v pozadí, ktorí sa o nič nestará, nikto ho nevníma a len raz za čas, kedy si nebudete vedieť poradiť s problémom, postrehnete, že ono tam niečo v pozadí aj hrá. Je len dobre, že tak potichu.

Pri spracovaní ešte ostaneme, hoci adventúry nie sú zrovna ten žáner, kde by sme vyžadovali technologicky vysokú úroveň. Predrenderované pozadia, aspoň pozerateľné animácie. To stačí. Vo 15 Days nájdete síce niekoľko zaujímavých miest, no sú vytvorené tak striedmo a umelo, že i nadmiera detailov pôsobí príliš cudzo. Omnoho horšie sú na tom animácie pohybov postáv. Tie akoby plávali či niekedy tancovali ako M. Jackson. Mnohé animácie chýbajú, raz postavička stojí, v prestrihu už sedí. To je len jeden z mnohých prípadov, bizarne vtipných sa ich nájde viacero. Smiechom sa budete dusiť pri “napínavých” scénach a ešte napínavejších (tentoraz z dôvodu nepríjemného vzruchu vo vašom žalúdku a na svetlo sveta sa derúceho jedla) prestrihoch. Jedna postava povie zúfalo nudnú vetu, kamera je na ňu zazoomovaná. Strih na všetky tri staticky sediace potavy za stolom. Niekto povie jednu vetu. Strih na inú postavu, ktorá ako socha sedí, prednesie duchaplný vtip. Nik sa nesmeje. Strih na všetkých. Strih znovu na prvú postavu ako čosi bľaboce, ale to už nikto nevníma, pretože ste buď zaspali, pozvracali si tepich alebo sa váľate po zemi so šialeným rehotom. Všetko je umelé, statické a až smiešne. Pripomíname, že 15 Days je vážna adventúra.

Hrateľnosť je tým pádom uspávajúca. Príliš mnoho predmetov nepoberiete a ak ich aj pár budete mať vo vrecku, nie je problém ich správne použiť. Ich počet nikdy nepresiahne jednociferné čislo. Kombinácie sú niekedy postavené na hlavu. Hoci viete, čo presne máte spraviť, musíte to vykonať v danom poradí a presne tak ako to myslel šialený programátor. Ešte horšie je, že niekedy ani len netušíte, čo za činnosť máte vykonať, všetko skúmate na základe aktívnych miest v danej lokácii a predmetov, ktoré máte vo vrecku. Nesmie chýbať tradične otravný telefón, ktorý navyše môžete použiť len na vybraných miestach. Ešteže postavy nechcú odísť z obmedzených priestorov (niekoľko obrazoviek), pokým nevykonáte všetky potrebné činnosti. Čo to znamená? Skúšate, klikáte a ono sa to nejako posunie dopredu. Táto stupídna linearita kazí atmosféru uveriteľného prostredia a robí z celého dobrodružstva frašku hodnú nie B-čkových, ale C-čkových filmov.

Ovládanie si zaslúži len triezve krútenie hlavou. Samozrejme, máte v rukách kurzor, lenže je tu niekoľko noviniek na nomináciu absurdita roku. Tak napriklad jednotlivé vety v zdĺhavých dialógoch preskakovať nemôžete. Jedine tak definitívne preskočiť celú tému. Budete to využívať. Alebo použitie inventáru je smiešne. Ak chcete použiť predmet, potrebujete štyri kliknutia. Prejsť na mapu v rohu obrazovky, klik na šípku vľavo (rozbalí sa to aj samo, no roletkové menu sú šibnuté a radi miznú, ak nie sú "locknuté"), na predmet, na ruku, aby ste ho vzali do hnátov a na maličké, inkriminované miesto. Pixel-huntingu sa niekedy nevyhnete - ale nie preto, že by bola daná vec titerná, ono nám páni z House of Tales radi dávajú dve veci blízko seba a celá obrazovka je inak prázdna. Ďalšia smiechotina? Hra padá. Rada a dosť často. Niektoré pasáže sa preskočiť dajú, niektoré nie. Niektoré predmety sa dajú zobrať len potom, čo vykonáte určitú činnosť, teda ich budete potrebovať. Mnohé predmety ostanú aktívne, hoci ich potrebovať nebudete... proste radosť.

Na 15 Days nemá skutočne čo zaujať, navyše je to adventúra pomerne krátka, jednoduchá. Až na niekoľko hlúpych problémov postupujete stále nezáživne dopredu. Tých niekoľko hodín chabej hrateľnosti za to nestojí. Presne toto je dôvod, prečo sa adventúry dostali na okraj záujmu hráčov. 15 Days jednoducho nemá čo ponúknuť - a tentoraz nikomu. Navyše názorne ukazuje, ako sa čo robiť nemá. Hrôza a strach.