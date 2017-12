Vynálezy roka: chytrý displej a okuliare

Denník Wall Street Journal vyhlasuje Technology Innovation Awards desiaty rok. Tento rok vyrovnali rekord v počte udelených cien.

28. sep 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

Ohýbacia obrazovka, okuliare do diaľky aj na čítanie, plavidlo, ktoré využíva energiu vĺn, aj súprava do seba zapadajúcich panvíc získali tento rok cenu Technology Innovation Awards.(Zdroj: WALL STREET JOURNAL)

NEW YORK, BRATISLAVA. Obrazovka, ktorú môžete zrolovať ako noviny, okuliare, ktoré dokážu zaostriť do diaľky aj do blízka. Ale aj taká na prvý pohľad nezaujímavá vec, ako do seba zapadajúca súprava panvíc.

Denník Wall Street Journal vyhlásil ceny Technology Innovation Awards pre najväčšie technologické inovácie tohto roka. Súťaž prvýkrát vyhlásili v roku 2001.

Inovačná energia

Ako povedali členovia poroty pre denník, ekonomická kríza sa inovácií nedotkla. Tento rok ocenili 49 vecí z takmer 600 zaslaných, čo je vyrovnanie rekordu z roku 2006. „Ekonomický pokles nemohol potlačiť ohromnú inovačnú energiu po celom svete,“ povedal pre Wall Street Journal Scott Anthony, jeden z porotcov.

Porota skúmala aj to, nakoľko sa môže vynález v budúcnosti presadiť na trhu. „Množstvo súťažiacich má potenciál doslova zmeniť svet,“ povedal Anthony.

Obrazovka, ktorú môžete skrútiť ako papier a nič sa jej nestane, získala tento rok hlavnú cenu. Odniesol si ju taiwanský Výskumný inštitút priemyselnej technológie, nezisková organizácia vytvorená miestnou vládou.

Technológia by sa mohla využiť ako elektronický papier, ktorý by v budúcnosti mohol nahradiť papierové noviny. Na rozdiel od konkurencie je taiwanská technológia lacnejšia, zatiaľ sa jej však nepodarilo vynález presadiť v obchodoch.

Striebornú medailu si odniesli špeciálne okuliare, ktoré môžu používať ľudia krátkozrakí aj ďalekozrakí. Okuliare od spoločnosti Zoom Focus Eyewear LLC totiž dokážu meniť zakrivenie šošoviek. Užívateľ si sám určí, či vďaka nim bude čítať noviny, alebo pozerať televízor. Okuliare, ktoré sú už v predaji, sa prepájajú pomocou páčky na ráme.

Rýchly genetický test

Test, ktorý dokáže zistiť, aké predispozície geneticky dedičných chorôb máte, získal tretie miesto. Ako píše denník, doterajšie testy dokázali odhaliť iba jednu chorobu, test od spoločnosti Counsyl ich dokáže otestovať až 100. Stojí pritom trocha menej (350 dolárov) ako konkurenčný. Zistí vám predispozície na choroby ako cystická fibróza či svalová atrofia.