Ako na telefonovanie cez internet?

Internet nie je len o pozeraní internetových stránok, posielaní e-mailov, ale aj o hlasovej a video komunikácii. Týmto článkom by sme vám chceli priblížiť problematiku hlasovej komunikácie VoIP, ktorá môže byť zaujímavá nielen pre menšie firmy, ale aj pre

27. sep 2010 o 8:00 Andrzej BalajAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

bežného užívateľa.

Čo je to vlastne VoIP?

VoIP (anglicky Voice over Internet Protocol – prenos hlasu cez internetový protokol) – sú to len 4 písmená, za ktorými sa skrýva tajomná a často komplikovaná technológia. Pre bežného smrteľníka je to často možnosť uskutočniť hovor na diaľku. Myslíme si, že väčšina užívateľov internetu sa už stretla aspoň okrajovo s takou formou komunikácie a preto kto má záujem a je plný elánu z novej technológie, nech si určite bezhlavo nekúpi nejaké zariadenie. Je dobré si najskôr naštudovať potrebné informácie a v neposlednom rade sa poradiť s odborníkom, ktorý sa v danej problematike skutočne vyzná.

Na začiatku je treba vedieť, že existujú viaceré protokoly, ktoré sa využívajú na hlasovú komunikáciu kompatibilnú so SIP, Skype, H.323, IAX a rôznymi ďalšími. Unáhlený nákup koncových zariadení je preto väčšinou nevhodný a môže v konečnom dôsledku spôsobiť viac problémov ako úžitku. Na začiatok odporúčame využiť vlastný počítač spolu s mikrofónom, slúchadlami, alebo reproduktormi, aby ste si otestovali základné funkcie, možnosti a hlavne kvalitu internetového pripojenia.

Možno niekomu stačí Skype, ale pokiaľ si chcete rozšíriť možnosti a hlavne ušetriť finančné prostriedky na telefonovanie do sietí iných operátorov, je rozumné siahnuť napríklad po dostupnej technológii v podobe protokolu SIP. Pre začiatok si ho môžete vyskúšať pomocou rôznych voľne dostupných programov, z ktorých odporúčame napríklad Zoiper, ktorý umožňuje konfiguráciu dvoch účtov – SIP alebo IAX. Vďaka návodu k programu si môžete jednoducho a rýchlo nakonfigurovať a sprevádzkovať SIP účet.

Ďalším alternatívnym a pomerne lacným riešením je využitie analógového telefónu spolu s VoIP adaptérom. V dnešnej dobe, kedy ceny koncových IP telefónov sú pomerne nízke, sa však toto riešenie nejaví až tak rozumné. Podľa nášho názoru je jednoznačne najlepším riešením kúpa IP telefónu, ktorý má možnosť konfigurácie aspoň dvoch SIP účtov od rôznych operátorov.

Pokiaľ chceme aktívne používať VoIP telefonovanie, je potrebné sa zmieriť s niekoľkými nedostatkami:

je nutné mať prístup na internet (ping odozva by mala byť kratšia ako 200 ms. Pre jeden hovor treba teoreticky rátať so šírkou pásma 128 / 128 Kb. Pri využívaní kodekov s efektívnejšou kompresiou to však môže byť aj menej)

pre vytvorenie spojenia je nutné použiť pripojenie na SIP server

niektorí operátori neumožňujú volanie na tiesňové linky (v dnešnej dobe je to problém, ktorý možno považovať za zanedbateľný, nakoľko veľa ľudí vlastní a používa aspoň jeden mobilný telefón)

pre lepší komfort obsluhy je nutné zaobstarať si externé zariadenie, najlepšie IP telefóny

v prípadne problémov je nutné obrátiť sa na odborníka

Spomenuté nevýhody však môžu kompenzovať práve nízke náklady na hlasovú komunikáciu. Často sa stretávame s tým, že niekto hovorí o volaniach cez internet zadarmo. Treba si však uvedomiť, že volanie cez internet nikdy nebude zadarmo, pretože prístup na internet vždy niečo stojí a okrem toho zariadenia ktoré používame na komunikáciu, potrebujú zdroj elektrickej energie. Napriek tomu je to však stále lacnejšie ako využívanie štandardnej pevnej linky. Za niekoľko rokov sme odskúšali množstvo rôznych adaptérov a telefónov. Každé zariadenie je niečím výnimočné, avšak ani jedno nie je zároveň dokonalé a bez akýchkoľvek chýb, či menších problémov.

Vždy je to proste o určitých kompromisoch, medzi ktoré môžeme určite zaradiť aj cenu. Stálicou v tomto segmente trhu sú určite aj IP telefóny Gigaset od spoločnosti Siemens. Okrem toho, že umožňujú používať štandardnú pevnú linku, majú možnosť konfigurácie až šiestich SIP účtov od rôznych operátorov. Pre tých, ktorým by to bolo málo, Siemens uľahčil a zjednodušil VoIP komunikáciu a zaviedol tak vo všetkých modeloch predinštalovaný SIP účet viazaný na vlastný server. Tento systém bol širšie opísaný v predošlom čísle nášho magazínu. Samozrejme je to len jedna z možností komunikácie VoIP medzi zariadeniami Gigaset. Ale čo keď potrebujeme niečo viac? Napríklad volať na pevnú linku, alebo na čísla mobilných operátov?

Viacerí výrobcovia sa starajú o dodávanie zariadení, ktoré umožňujú konfiguráciu niekoľkých SIP účtov na jednom zariadení. Tu sa objavujú ďalšie výhody a možnosti lacného telefonovania. Každý operátor SIP konta má špecifické podmienky a používanie konkrétnych služieb. Napríklad jeden operátor môže mať k dispozícií lacné telefónne čísla, iný má zase lacnejšie poplatky za telefonovanie do iných sietí. Spojením niekoľkých účtov môžeme minimalizovať ďalšie náklady na telefónne služby a v rámci jedného zariadenia si môžete vlastne vytvoriť svoju malú ústredňu.

Okrem toho existuje aj virtuálne ústredne na internete (www.voxalot.com, www.freeconet.pl), ktoré je však často spoplatnené. Pokiaľ zainvestujeme do svojho zariadenia, ušetríme tak ďalšie náklady a pritom aj samotná správa účtov bude jednoduchšia. Dlhodobé skúsenosti máme s tzv. klonom Betamaxu. Každý klon, alebo modifikácia má určité výhody či balíky služieb. Na začiatku môžete používať niektoré mutácie, ktoré majú možnosť otestovať službu zadarmo. Obvykle je to balík niekoľkých minút, ktoré možno využiť na volania na pevnú linku.

Podrobný zoznam poplatkov si môžete zistiť pri viac ako 30-tich mutáciách na stránke: http://backsla.sh/betamax. Musíme však upozorniť, že vždy zaplatíte za konkrétnu službu a preto je potrebné pozorne si prečítať podmienky, ktoré sa často líšia podľa konkrétneho programu.

Najvýhodnejšie sú balíky s voľnými minútami na pevnú linku, či veľmi lacné SMS. Minúť by ste určite nemali službu 12voip.com. Napríklad pri platbe 12,73 € (umožnená tu je aj bezpečná platba pomocou služby PayPal) dostanete limit 300 minút týždenne po dobu 3 mesiacov. Vzhľadom na to, že 12,73 € obsahuje aj daň a manipulačné poplatky, je možné reálne využiť len 10 € na volania a SMS, ktoré stoja rádovo okolo 0,032 €. Pri volaniach na mobilné číslo, alebo na pevnú linku po prečerpaní voľných minút je to pri mnohých destináciách len 0,01 €za každú začatú minútu. V tomto prípade to znamená, že 3 mesiace využívame hlavne voľné minúty na pevné linky, na telefónne čísla v zahraničí a následne 1,5 až 2 mesiace využívame predplatených 10 € na všetky volania a SMS.

Keď to zhrnieme, tak za nie práve vysokú sumu 12,73 € môžeme telefonovať minimálne 4 mesiace. Nájsť lacnejšiu službu nie je také jednoduché a v porovnaní s inými operátormi to má výhodu v tom, že zaplatené prostriedky po uplynutí doby voľných minút neprepadajú, a poplatky za minútu volania sú zatiaľ stále najnižšie. Dokonca vo väčšine prípadov sú menšie ako ponuka Skype pri volaní na pevnú linku, alebo do sietí mobilného operátora.

Pri zisťovaní podmienok vybranej služby si treba pozorne všímať hlavne množstvo voľných minút a dobu platnosti. Treba si porovnať cenník krajín do ktorých chceme volať a samozrejme spôsob tarifikácie (sekundová, alebo minútová). Niektoré služby majú poplatky za realizáciu spojenia, čo sa môže nepriaznivo prejaviť pri aktívnejšom telefonovaní. Betamaxy kvôli zamedzeniu zneužívania väčšími spoločnosťami majú prijaté trochu nešťastné obmedzenia, ktoré aplikujú na svoje služby a to takým spôsobom, že voľné minúty sú sčítavané na konkrétnu vonkajšiu IP adresu, podľa ktorej sa zariadenia prezentujú na internete. V praxi to znamená, že všetky účty Betamaxu, ktoré sa používajú v jednej sieti sa delia o balík 300 voľných minút týždenne.

SMS správy sú klasicky obmedzené na počet 160 znakov. Výhoda spočíva v tom, že pokiaľ máte nainštalovaného správneho softvérového klienta, môžete ich písať na svojom počítači (výrazne efektívnejšie ako na klávesnici mobilného telefónu). Po verifikácií mobilného čísla môžete posielať SMS so svojím podpisom (vaše telefónne číslo) a odpoveď od adresáta vám tak príde na váš mobil. Je tak napríklad možné využívať jeden účet celou rodinou, pričom sa každý jeden člen bude pri písaní SMS podpisovať svojim číslom. Niekto by sa mohol pýtať, načo je tu možnosť konfigurácie až šiestich SIP účtov, keď nám bežne stačia dva?

Odpoveď je jednoduchá – jeden je na konfiguráciu operátora, cez ktorého voláme a druhý napríklad na lacné internetové volania, pričom mnoho aktívnejších užívateľov môže zistiť, že aj to môže byť málo. Stále hovoríme o tom, ako môžeme ušetriť na volaniach, ale keď máme viacero SIP účtov, môžeme nakonfigurovať viacero čísel zahraničných operátorov a potom môže vaša rodina, známi a obchodní partneri komunikovať s vami lacno aj zo zahraničia. Napríklad, pokiaľ by ste mali nakonfigurované zahraničné číslo (či už ako bezplatný účet, alebo za minimálny poplatok, ktorý je rádovo od 0,50 € za mesiac), prichádzajúci hovor je pre volajúceho spoplatnený ako hovor na lokálne číslo za lokálny, často minimálny poplatok, hoci v skutočnosti ide o medzinárodný hovor.

Výnimkou je Slovensko, kde má väčšina operátorov znevýhodnené tarify na internetovú predvoľbu 0650. V iných krajinách je skutočne jedno kam voláte a platia tu minimálne poplatky, či tu dokonca môžete využiť voľné minúty svojho paušálu. Produkty rodiny Gigaset sa snažia pomôcť aj s týmto problémom a to takým spôsobom, že IP telefón dokáže obslúžiť štandardnú pevnú linku, niekoľko SIP účtov, dodatočne aj sieť gigaset.net. Hlavná výhoda spočíva v tom, že môžeme stále používať pevnú linku na prichádzajúce hovory s najlacnejším paušálom a postupne využívať a zvykať si na VoIP telefonovanie. VoIP telefonovanie síce vyžaduje počiatočnú investíciu, má aj svoje obmedzenia, avšak náklady sa pomerne rýchlo vracajú a vo výsledku lacnejšie telefonovanie kompenzuje už spomínané nevýhody.