Zakladateľ Facebooku venuje školstvu 100 miliónov dolárov

Miliardár Mark Zuckerberg venuje 100 miliónov dolárov (75,8 miliónov eur) na školský systém mesta Newark v New Jersey. Informovali o tom v stredu americké noviny The New York Times.

24. sep 2010 o 11:35 (sita)

Mark Zuckerberg(Zdroj: TASR)

Oficiálne to plánuje oznámiť v piatok večer v populárnej šou Oprah Winfrey. Finančný dar má byť počiatočným vkladom na založenie nadácie na podporu školstva, ktorú bude Zuckerberg financovať. Ide o najvyššiu známu sumu, ktorú dosiaľ venoval, ako aj najvyššiu sumu, ktorú newarský školský systém prijal. Nie je zatiaľ isté, na čo sa peniaze použijú, ani v akom časovom období. The Times tiež uviedli, že v súvislosti s darom by mal starosta Newarku Cory Booker získať väčšiu kontrolu nad školským systémom, ktorý je momentálne pod správou štátu. V správe sa píše, že hoci Zuckerberg nemá žiadne špeciálne spojenie s Newarkom, v júli sa s Bookerom stretli na konferencii a začali dlhodobejší rozhovor o starostových budúcich plánoch s mestom. Pre agentúru AFP sa Facebook o správe odmietol vyjadriť. "Nemáme nič, čo by sme chceli oznámiť," uviedli. Tento štedrý Zuckerbergov dar by mal prísť týždeň pred októbrovou premiérou hollywoodskeho filmu Sociálna sieť, ktorý rozpráva príbeh Facebooku, ale neukazuje jeho zakladateľa v príliš dobrom svetle. Podľa knihy The Accidental Billionaires od Bena Mezricha ho natočil režisér David Fincher, nominovaný na Oscara za film Podivuhodný prípad Benjamina Buttona (2008). "Tento film môže byť znakom, že Facebook má pre ľudí význam. Aj keď film je fikciou," vyjadrila sa pre AFP spoločnosť Facebook sídliaca v Kalifornii. "To, čo film obsahuje a čo nie, nie je predmetom nášho záujmu. Pre nás je dôležitejšie vybudovať užitočné a pokrokové dielo, ktoré si ľudia užijú." Mark Elliot Zuckerberg je americký podnikateľ a programátor. V roku 2004 počas štúdia na Harvarde založil spolu s Dustinom Moskovitzom, Eduardom Saverinom a Chrisom Hughesom sociálnu sieť Facebook. Neskôr sa z internetovej stránky určenej len pre vysokoškolákov stalo miesto, ktoré momentálne spája množstvo ľudí na celom svete. Mark Zuckerberg je riaditeľom spoločnosti Facebook so sídlom v Palo Alto v Kalifornii. Magazín Forbes minulý rok odhadol jeho majetok na dve miliardy amerických dolárov.