Majiteľ Facebooku predbehol Apple

Najbohatším Američanom ostáva šéf Microsoftu, skokanom roka je však Mark Zuckerberg a jeho sociálna sieť. O jeho súkromí už natočili aj film.

23. sep 2010 o 20:00 TASR, Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Jeden z nich sa vyžíva v žiare reflektorov a s nadšením oznamuje každý nový iPhone či iPod. Pre toho druhého je zaťažko absolvovať aj najnutnejšie prezentácie. Kým ten prvý urobil z garážovej firmy legendu, ten druhý ani nebol na svete.

A napriek tomu má majetok Marka Zuckerberga, zakladateľa Facebooku, vyššiu hodnotu ako majetok Steva Jobsa, ktorý stál pri zrode Apple a stále mu šéfuje. Tvrdí magazín Forbes, ktorý zostavil rebríček 400 najbohatších Američanov.

Pozornosť ho neteší

Zuckerberg si za rok výrazne polepšil. Ešte pred rokom mu patrila 158. priečka, pričom jeho majetok mal hodnotu „len“ dve miliardy dolárov. Za dvanásť mesiacov si napriek pretrvávajúcej kríze polepšil o 4,9 miliardy a poskočil na 35. priečku. Až tak veľmi v poslednom roku stúpli akcie Facebooku.

Dostal sa tak aj pred Jobsa, ktorý za rok zarobil miliardu dolárov a dostal sa tak na sumu 6,1 miliardy dolárov.

Najbohatší Američania Najbohatším Američanom je stále Bill Gates s majetkom 54 miliárd dolárov, nasleduje investor Warren Buffet a zakladateľ Oracle Larry Ellison.

Majetok 400 najbohatších je asi tak veľký ako HDP Kanady či Španielska. Forbes

Zuckerberg sa napriek tomu tvári, že ho zlepšenie postavenia veľmi neteší. „Ak by to bolo na mne, v tom rebríčku by som ani nebol,“ povedal iba 26–ročný Zuckerberg, ktorého slová odcitoval Forbes.

Mladému programátorovi z Harvardu, ktorý Facebook vytvoril v roku 2004, medializácia už teraz nie veľmi vyhovuje. Napriek tomu, že ľudia na jeho sieti zverejňujú osobné informácie, o Zuckerbergovom živote sa veľa nevie.

To by sa malo zmeniť 1. októbra. Vtedy sa do kín dostane film Sociálna sieť, ktorý zachytáva zrod a prvé roky Facebooku. Na Slovensku bude mať premiéru 4. novembra.

„Dúfal som, že nič také za môjho života nevznikne,“ povedal, no autorov žalovať nechce. A to aj napriek tomu, že ho vo filme zobrazili ako neľútostného biznismena, ktorý v ceste za úspechom neváha podraziť vlastných priateľov.

Film podporuje obvinenia, podľa ktorých Zuckerberg pri tvorbe Facebooku ukradol a použil nápady iných. Mladý miliardár ho už označil za „fikciu“.

Zuckerberga však oveľa viac ako film môže trápiť fakt, že až 63 percent Američanov jeho stránke nedôveruje, píše Forbes. Paradoxne viac ako 90 percent z opýtaných má na Facebooku profil.

Stránke vyčítajú, že zobrazuje príliš veľa osobných vecí. Zuckerberg to odmieta s tým, že je na užívateľovi, čo svetu ukáže. Tvrdí, že ľudia dobrovoľne zdieľajú stále viac a nie menej informácií. Za pravdu mu dávajú aj čísla – Facebook má 500 miliónov užívateľov, toto číslo denne rastie približne o milión.

Po stopách Billa Gatesa

Pozíciu najbohatšieho Američania si podľa Forbesu už 17. rok po sebe udržal bývalý šéf Microsoftu Bill Gates. Ten sa v posledných rokoch dal na filantropiu a podobnou cestou chce ísť aj Zuckerberg. Dnes by mal oficiálne oznámiť dar sto miliónov eur pre verejné školy v meste Newark v New Jersey.