Robot otestuje batérie na 500 kilometrovom výlete

Panasonic opäť vysiela do terénu robota, ktorý má otestovať výdrž batérií z jeho dielní. Tentokrát má pred sebou 500 kilometrovú trasu a 12 batérií Evolta formátu AA.

23. sep 2010 o 10:30 Milan Gigel

Je odľahčený uhlíkovými vláknami, váži jeden kilogram a pod dohľadom diaľkového ovládača nebude uháňať rýchlejšie, ako 3 až 5 kilometrov za hodinu. Po štarte z Tokya by mal do Kyota doraziť do 10. decembra. Batérie, ktorými bude napájaný plánuje Panasonic uviesť na trh v priebehu budúceho mesiaca.

V minulom roku firma vyslala robota s dvoma AA batériami na 24-kilometrový okruh Le Mans vo Francúzsku, čím získala zápis v knihe Guinessových rekordov.