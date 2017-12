Obedná pauza: zombie futbal

Ak hráte futbal so zombíkmi, doležitejšie ako kopať loptu do brány, je zrazu kopať do nich. Vášmu zdraviu rozhodne prospeje, keď si ich udržíte čo najďalej od tela. Zombie Football.

23. sep 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Ak hráte futbal so zombíkmi, doležitejšie ako kopať loptu do brány, je zrazu kopať do nich. Preventívne. Vášmu zdraviu rozhodne prospeje, keď si ich udržíte čo najďalej od tela. Zombie Football. Ovládanie

Myš - pohyb doprava a doľava na pohyb, pohyb hore dole na mierenie, kliknutie je kop. Dnes sa hráte na odporučanie Michala Vydareného. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.