Do nových technológií pre štatistikov pôjde 25 miliónov eur

Informačné systémy a vybavenie Štatistického úradu SR sa má za milióny eur skvalitniť.

21. sep 2010 o 14:34 SITA

BRATISLAVA. Úrad totiž v auguste podľa údajov zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania vybral dodávateľov v dvoch tendroch na elektronizáciu svojich služieb a vybudovanie sekundárneho výpočtového centra. Celková cena oboch zákaziek predstavuje spolu vyše 25,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Väčší projekt zameraný na elektronizáciu služieb úradu za 19,4 mil. eur je však z vyše troch štvrtín hradený z eurofondov, sekundárne výpočtové centrum za vyše 6 mil. eur sa bude celé hradiť zo štátneho rozpočtu.

Dodávateľom v rámci projektu elektronizácie služieb bude konzorcium Microcomp-Computersystém, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s. Toto zoskupenie si štatistici vybrali z troch doručených ponúk, pričom nimi ponúknutá cena bola o bezmála 130 tis. eur nižšia, ako predpokladal úrad pri vyhlásení tendra. Cieľom elektronizácie má byť pritom predovšetkým skvalitnenie výstupov úradu a lepšie sprístupnenie dát. "Národný projekt Elektronických služieb Štatistického úradu SR má význam z pohľadu národného, ako i medzinárodného. Jeho prioritami sú občania, podnikatelia, národné i medzinárodné inštitúcie," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Štatistického úradu SR Eva Kelemenová.

Výsledkom tohto dvojročného projektu, v ktorom väčšina prostriedkov bude smerovať do tvorby informačného systému, analýzy súčasného stavu až po nasadenie navrhnutého systému, má tak byť okrem iného "zavedenie kvalitných, na zákazníka orientovaných elektronických služieb." Zvýšiť by sa tak mala napríklad informačná hodnota, dostupnosť, prehľadnosť štatistických údajov, sprístupnené by mali byť základné analytické nástroje, elektronizovať by sa mali niektoré procesy pri zbere a zadávaní výsledkov skúmaní a podobne. Vytvoriť by sa mal tiež nový internetový portál úradu a realizovať sa majú aj ďalšie zmeny.

Projekt budovania sekundárneho výpočtového centra Štatistického úradu zase zrealizuje spoločnosť Soitron, a.s., ktorá uspela spomedzi štyroch záujemcov. Podľa štatistikov si nové výpočtové centrum vyžaduje narastajúci počet úloh úradu. "Narastajúce úlohy, ktoré Štatistický úrad SR plní v rámci Európskeho štatistického systému a v oblasti spracovania výsledkov volieb a referend v rámci Slovenska, vyžadujú nevyhnutné posilnenie celkovej výpočtovej kapacity úradu a zabezpečenie dostatočnej úrovne informačnej bezpečnosti," uviedla pre agentúru SITA ešte v máji pri začiatku výberového konania Kelemenová. Nové centrum má tak posilniť výpočtovú kapacitu úradu, zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a nepretržitú dostupnosť služieb.

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého kompetencie patrí oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike. Štatistický úrad SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, teda odo dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V období trvania československej federácie metodologickú činnosť vykonával Federálny štatistický úrad v Prahe, ktorý zároveň reprezentoval oblasť štatistiky voči zahraničiu.