Mojžiš moru neprikázal. Ale mohlo sa rozostúpiť

Mojžišov prechod Červeným morom bol možný. Rozostúpenie mora mohol spôsobiť silný vietor.

22. sep 2010 o 16:02 Tomáš Prokopčák

Červené more Mojžiša zrejme neposlúchalo. No je možné, že sa rozostúpilo a umožnilo Izraelitom prejsť.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - brightonorpheus.org)

BRATISLAVA. Sú biblické príbehy len výmyslami, alebo majú reálny základ? Minimálne v prípade Mojžišovho „rozostúpenia vôd" by mohlo jestvovať vedecké vysvetlenie. Počítačové simulácie ukázali, ako by silné vetry umožnili ustúpenie vôd Červeného mora.

Keď Izraeliti utekali z Egypta, armáde unikli len vďaka moru, ktoré sa pred nimi rozostúpilo a po ich prechode zase uzavrelo. Takto to aspoň tvrdí Druhá kniha Mojžišova - Exodus. Simulácia amerických vedcov teraz ukázala, že sa to mohlo naozaj stať.

Štúdia, ktorú publikoval magazín Plos One, tvrdí, že silný nočný východný vietor mohol zatlačiť vodu späť v mieste, kde sa rieka dotýkala morskej lagúny. Vytvoril by sa bahenný „most", ktorým by ľudia mohli relatívne bezpečne prejsť. V okamihu, ak vietor ustal, voda by sa zase vrátila na pôvodné miesto.

„Simulácia sa celkom zhoduje s opisom v Exoduse," povedal pre BBC hlavný autor štúdie Carl Drews.

„Rozostupujúce sa vody možno vnímať z hľadiska dynamiky tekutín. Vietor pohol vodou v duchu zákonov fyziky a vytvoril bezpečný prechod s vodou na oboch stranách."