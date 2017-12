Googlu v Čechách zakázali fotografovať ulice

Spoločnosť Google v Čechách nemôže pokračovať vo fotografovaní ulíc pre službu Street View. Nedovolil jej to Úrad na ochranu osobných údajov.

22. sep 2010 o 13:51 tasr, sme.sk

PRAHA. Český Úrad na ochranu osobných údajov nedovolil spoločnosti Google pokračovať v panoramatickom fotografovaní ulíc Prahy preto, lebo to zasahovalo do súkromia ľudí. Povedal to dnes šéf úradu Igor Němec.

Úrad minulý týždeň nevyhovel žiadosti Google o registráciu jej mapovej služby Street View v ČR, neudal však dôvod takéhoto rozhodnutia. Internetová spoločnosť to považovala za dočasné.

Podľa Němca Google využíva prostriedky, ktoré "neprimerane zasahujú do súkromia občanov". Ako tiež dodal, Google nemá ani riadneho legálneho predstaviteľa na území ČR, ktorý by pracoval s osobnými údajmi.

Správne konanie s českou pobočkou Google vedie český úrad už od apríla. Hlavnou výhradou bol zber dát z nezabezpečených bezdrôtových sietí, ktorý Google realizuje počas fotografovania ulíc.

Špeciálne Street View autá už chodia po Slovensku, ale fotiť ulice našich miest ešte nemôžu. Google musí počkať na ukončenie registrácie svojho informačného systému na slovenskom na Úrade na ochranu osobných údajov.

Zástupcovia Googlu tvrdia, že jazdy po vybraných trasách realizujú len cvične bez zberu dát a fotografovania. Pôvodne však spoločnosť ohlasovala, že autá začnú ulice slovenských miest fotiť už 16. augusta 2010.