Tváre menia diskusie na webe

Stránky hľadajú cestu, ako lepšie zvládať diskusie. Jednou z ciest je aj obmedzenie anonymov.

22. sep 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Ak si niekto nedáva pozor na to, čo komu píše na Facebooku, mohol by mu zakladateľ tejto siete poslúžiť ako odstrašujúci príklad. Pred pár rokmi písal Mark Zuckerberg svojmu kamarátovi v súkromnom internetovom chate o ľuďoch, ktorí už v tom čase boli pripojení na Facebook, ako o „sprostých vy.....och”.

Médiá mali prepis pôvodne anonymného internetového chatu s Zuckerbergom už pár mesiacov, no nemohli overiť jeho pravosť. A to sa stalo minulý týždeň. Mark sa sám k svojim slovám priznal.

Používatelia siete Facebook na rozdiel od mladého Zuckenberga rúško anonymity nemajú. Takmer čokoľvek, čo napíšu, je aspoň sčasti verejné, a tak musia byť pri výbere slov i názorov opatrnejší. Vystupujú pod svojou vlastnou identitou, ktorú robí fotografia a meno. Okruh ich známych môže ich facebookové aktivity pochváliť alebo zatratiť rovnako, ako tie skutočné.

Diskusie s tvárou



Fakt, že vystúpenie z anonymity robí z diskutérov na webe triezvejších a väčšinou aj slušnejších ľudí, začínajú využívať viaceré médiá. Niektoré z nich dokonca rovno stavili na facebookové identity diskutujúcich. Napríklad webová stránka českej spravodajskej televízie ČT24 povoľuje diskusiu pod článkami len prostredníctvom konta na Facebooku.

„K prechodu na Facebook nás viedla snaha skultivovať obsah diskusií pod článkami,” povedal hovorca Českej televízie Ladislav Šticha.

Po prechode na systém Facebooku, ktorý príspevky pod článkami prepája s profilom na sociálnej sieti, sa v diskusiách podľa Šichtu objavila nová skupina ľudí s väčšou schopnosťou sebakontroly.

„Pred prechodom na Facebook sme často museli úplne zavrieť diskusiu pod materiálmi, ktoré reflektovali napríklad problémy s rómskou menšinou. Miera rasistických vyjadrení bola úplne šokujúca. Od prechodu na Facebook sme k takému kroku vôbec nemuseli pristúpiť,” dodal Šticha.

Celková záťaž, ktorú manažovanie diskusií pre redakciu predstavuje, sa však podľa neho nezmenila.

Obsah sa zlepšil



Diskusie na SME Mesačne pribudne k článkom vyše 250­-tisíc diskusných príspevkov, denne približne 8­-tisíc,

v auguste prispelo do diskusií vyše 12-­tisíc diskutérov, čo je menej ako jedno percento z návštevníkov webu,

každý deň pribudne najmenej 80 nových diskutérov,

historicky najbohatšia diskusia bola k článku o nahrávke, v ktorej hlas podobný Ficovi hovorí o sponzoroch strany. Bolo k nej takmer 3500 diskusných príspevkov. Ako moderujeme:

diskusie na sme.sk si vyžadujú moderovanie. Každý deň zmažeme približne 200 až 300 nevhodných príspevkov,

pripravujeme ofenzívu za čistejšie diskusie. Počítame v nej s novými administrátormi zvnútra redakcie i z prostredia blogerskej komunity.

Pokrok v kvalite diskusií očakávame od zavedenia systému platieb na webe, ktorý sa pravdepodobne bude týkať i diskusií.

Dobrú skúsenosť, i keď bez využitia Facebooku, má aj český spravodajský server Novinky.cz, ktorý minulý rok zaviedol povinnú registráciu diskutujúcich prostredníctvom pošty.

Redakcia si s každým, kto chce diskutovať, najprv vymení korešpondenčný lístok. Hoci to komplikuje proces registrácie, podľa servera to stojí za to.

Počet príspevkov, ktoré museli moderátori z diskusie odstrániť, klesol podľa šéfredaktora webu Vladimír Dušánka o 95 percent. Počet diskusných príspevkov klesol z 50-tisíc na 4-tisíc denne.

Ľudia sa však o diskusie začali viac zaujímať - čítanosť vzrástla približne o tretinu. „Je jasné, že hŕbu sprostých slov si človek skôr dovolí napísať pod nič nehovoriacim nickom, ako pod vlastným menom. S tým sme práve počítali,” komentuje zmenu Dušánek.

Anonymná sloboda



Slovenský zoznamovací a diskusný portál Pokec.sk mesačne zaregistruje viac ako 100-tisíc príspevkov, ktoré užívatelia označia ako nevhodné. Približne dve tretiny z toho vraj oprávnene. Aby dokázali diskusie udržať na úrovni, prenecháva moderovanie spoľahlivým užívateľom.

„Na Pokec.sk funguje možnosť nahlasovania nevhodných príspevkov každým užívateľom. Najaktívnejší nahlasovatelia, samozrejme, pod podmienkou oprávnenosti nahlásenia, získavajú body a pri dosiahnutí určitej bodovej hladiny získajú práva na moderovanie diskusií,” vysvetľuje PR manažér spoločnosti Azet.sk Filip Švaňa.

Vďaka tomu môžu na Pokeci žiť diskusie, pri ktorých si ľudia zachovávajú anonymitu.

Anonymita má síce podľa Švaňu aj negatívne stránky, no na druhej strane prináša pocit nedosiahnuteľnosti, ktorý ľuďom dovoľuje baviť sa uvoľnenejšie.

Minulosť zostáva



Keďže databázy sociálnych sietí majú len zopár rokov, ťažko predpovedať, aký budú mať dosah na životy dnešných tínedžerov.

Riaditeľ Googlu Eric Schmidt však predpokladá, že ľudia časom dostanú právo na to, aby si v dospelosti zmenili meno a zbavili sa tak svojej virtuálnej minulosti.

„Myslím, že spoločnosť nerozumie tomu, čo to bude znamenať, keď bude všetko a vždy dostupné, zistiteľné a zaznamenávané všetkými,“ povedal Schmidt v rozhovore pre Wall Street Journal.