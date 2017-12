Mafia II: Jimmy's Vendetta - prvý bonusový obsah k mafiánom

Mafia 2 po dlhom vývoji konečne prišla a ponúkla nám dobrý príbeh, technickú stránku na vysokej úrovni, kvalitný zvuk i hudbu. Mesto Empire Bay bolo ale trestuhodne nevyužité. Je jasné, že ďalšie hodiny zábavy nám majú priniesť DLC a jedno je už k dispozícii na Steame za 7,99€ s názvom Jimmyho Vendetta.

Najväčším pilierom pôvodnej hry bol príbeh. Kto čaká niečo podobné aj v tomto prídavku, ostane sklamaný. Hra nenadväzuje na koniec druhej Mafie 2, ale točí sa okolo Jimmyho, ktorý akoby z oka vypadol Brucovi Willisovi či hernému Hitmanovi. Hneď na začiatku zistíte, že Jimmy pracoval ako čistič – zbavoval sa nežiaducich osôb a sabotoval ostatné rodiny. Nakoniec bol ale udaný polícii a skončil vo väzení. Jeho jediným cieľom je utiecť a pomstiť sa ľuďom, ktorí ho dostali do kriminálu.

Hra sa začína útekom z basy, z ktorého ak sa dostanete, máte celé Empire Bay len pre seba. Čaká na vás 30 misii, ale nejedná sa o tak prepracované misie ako v Mafii 2. Budete plniť skôr jednoduchšie úlohy, ktoré trvajú približne 10 minút. Záležať bude aj na vašej šikovnosti. K úlohám sa dostanete primitívnym spôsobom bez náznaku mafiánskej atmosféry. Na mape máte vyznačené symboly: stačí ich aktivovať a prijať misiu. Náplň misii je presne taká akú každý očakával. Kradnete vozidlá, zabíjate ľudí, robíte ochranu určitým osobám, sabotáže a podobne. Zo začiatku sú misie zábavné a budete si pripadať ako ten správny profesionálny mafián, ale po splnení určitých misii si všimnete, že úlohy sa začínajú opakovať a nastáva stereotyp. Opakovanie stále tých istých činnosti je druhým zásadným problémom tohto prídavku a pozorný hráč príde na to, že pôvodne mali byť tieto činnosti už v pôvodnej hre ako vedľajšie úlohy pre Vita, len boli násilne odstránené a hodili do hry inú postavu.

Aby som, ale len nekritizoval, tak počas hrania sa dostanete k štyrom misiám, v ktorých dôjde k sľúbenej pomste a tieto misie majú skutočný nádych. Dostanete sa do nových častí mesta v prístave, na maják a najviac vás zaujme spracované finále hry.

Čo sa týka štýlu hrania, to nemá opäť s pôvodnou hrou nič spoločné a nebojím sa ho prirovnať k štýlu GTA. Za splnenie úlohy, zabíjanie, driftovanie získavate body, a tak celá hra odsýpa adrenalínovým štýlom, ktorý sa do hry nehodí. Na to tu máme predsa GTA. Keby bol prídavok začlenený už v pôvodnej hre zdarma, tak to ešte beriem, ale predávať to za plnohodnotné DLC nie je správny ťah. Jedná sa o násilné ťahanie peňazí od zákazníkov za niečo, čo bolo v prvej Mafii automaticky a v lepšom prevedení.

Príjemným plusom je český dabing. Hlas Pavla Soukopa sa hlavnej postave vynikajúco hodi a niektoré hlášky vám zostanú v pamäti. Lenže po čase zistíte, že Jimmyho slovná zásoba nie je pestrá a po čase vás neustále opakovanie toho istého slovosledu začne otravovať. Ako náhrada za extrémnu jazdu je to príjemný bonus, ale za 7€ to teda rozhodne nie. Ak vám nevadí bláznivý štýl hrania a chcete sa odreagovať tak to môže byť príjemné spestrenie, ale na to tu máme predsa iné a kvalitnejšie tituly. Ja čom čakal oveľa kvalitnejšie DLC, ktoré by nám prezradili zámery a charakter postáv z pôvodnej Mafie, napr. čo robil Joe keď bol Vito v chládku a hlavne mafiánsku atmosféru.

Koho bavila Mafia 2 a čaká niečo podobné od tohto DLC, bude sklamaný. Take-Two zabudli ste, že Rockstar pre svoje GTA 4 vytvoril DLC, ktoré hráčom ponúkli oveľa viac než pôvodná hra, prečo ste sa nepokúsili o niečo podobné aj tu? Možností je veľa, dúfam že ďalšie DLC prinesie už ten správny kokteil.



