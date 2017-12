Európska komisia chce rozšíriť ultrarýchly internet všade v EÚ do roku 2013

Európska komisia v pondelok prijala tri doplnkové opatrenia s cieľom zaviesť a rozšíriť v EÚ ultrarýchle širokopásmové služby.

23. sep 2010 o 8:00 SITA

Ako informovala EK, tento balík obsahuje odporúčanie komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (NGA), ktorý poskytne telekomunikačným prevádzkovateľom regulačnú istotu a zabezpečí vhodnú vyváženosť medzi potrebou povzbudiť investovanie a potrebou chrániť hospodársku súťaž.

Ďalším opatrením je návrh rozhodnutia o ustanovení programu politiky rádiového frekvenčného spektra, ktorým sa okrem iného zabezpečí dostupnosť spektra pre bezdrôtové širokopásmové služby. Tretím krokom je oznámenie o širokopásmových službách, v ktorom sa načrtáva, ako najlepšie podporiť verejné, ako aj súkromné investovanie do vysokorýchlostných a ultravysokorýchlostných sietí. Tieto opatrenia majú za cieľ pomôcť EÚ pri plnení záväzkov v Digitálnej agende pre Európu, podľa ktorých získa každý Európan do roku 2013 prístup k základným širokopásmovým službám a do roku 2020 k rýchlym a ultrarýchlym širokopásmovým službám

V súčasnosti má Európa najvyššiu priemernú úroveň zavedenia širokopásmových služieb na svete, dosahuje 24,8 %. Jej siete však potrebujú ďalší rozvoj a modernizáciu. Napríklad v súčasnosti má len 1 % Európanov zavedené priamo domov vysokorýchlostné optické internetové pripojenie, zatiaľ čo v Japonsku je to 12 % a v Južnej Kórei 15 %. Opatrenia EK majú za cieľ podporiť ďalšie verejné aj súkromné investície do rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, čo môže zase zvýšiť dopyt po službách poskytovaných prostredníctvom širokopásmových sietí, a tak odštartovať pozitívny kolobeh hospodárskeho rastu v EÚ.

Digitálna agenda si vytýčila pre oblasť širokého pásma za cieľ zabezpečiť do roku 2013 základné širokopásmové pokrytie pre všetkých občanov EÚ a do roku 2020 dostupnosť rýchleho širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 megabitov za sekundu pre všetkých občanov EÚ. Pritom najmenej polovica európskych domácností by mala využívať širokopásmové služby s prístupovou rýchlosťou 100 megabitov za sekundu.