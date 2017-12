Za zlyhanie webu s výsledkami referenda bude pokuta

Firmu zodpovednú za webovú prezentáciu neoficiálnych výsledkov hlasovania v sobotňajšom referende čakajú sankcie.

19. sep 2010 o 16:42 SITA

BRATISLAVA. Na dnešnej tlačovej besede k zverejneniu oficiálnych výsledkov referenda to avizovala predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

Ako uviedla, voči firme vyvodí finančné sankcie podľa zmluvy. "Ja som samozrejme podnikla kroky, ktoré sa týkajú tejto chyby, pretože to bola subjektívna chyba, nebola to záležitosť techniky ani technológie, nebola to ani systémová záležitosť, bola to subjektívna chyba." Firma pre ŠÚ SR tieto prezentácie robí pravidelne, napríklad aj pri voľbách prezidenta či NR SR, a komplikácie doteraz neboli. "Tento raz urobila chybu, takže budem musieť siahnuť na zmluvu a budem musieť finančne postihnúť plnenie toho záväzku", uviedla Benkovičová.

Hladký priebeh spracovania výsledkov hlasovania v sobotňajšom referende poznačil výpadok elektrického prúdu v sídle obvodnej komisie v Bratislave a výpadok na webstránke Štatistického úradu SR počas zverejňovania priebežných neoficiálnych výsledkov.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR bol na spracovanie pripravený, uviedla jeho predsedníčka Ľudmila Benkovičová. "Celkovo spracovanie trvalo cca 3 a pol hodiny, čo si myslím, že na spracovanie 5 060 zápisníc je slušný profesionálny výkon," doplnila šéfka štatistiky.

Problémy sa vyskytli pri tradičnej prezentácii priebežných neoficiálnych výsledkov hlasovania na internete - na webe úradu - http://www.statistics.sk a na externom webe - http://www.volbysr.sk. O 22:00 sa prezentácia začala bez problémov, no "o 22.50 nastala aplikačná chyba," informovala Benkovičová, ktorá sa za výpadok aj ospravedlnila.

Upozornila, že to "nebol žiadny výpadok servera, ale bola to jednoducho chyba v aplikácii. Nastala chyba, na ktorú sme neprišli počas testovania, pretože sme testovali maximálne 600 simulovaných zápisníc a ukázalo sa, že v tom okamihu ako sme prišli k číslu tisíc, tak sa tam tá chyba objavila."

Následne "trvalo 20 minút, kým sme tú chybu odstránili a výsledky za Slovensko bežali normálne na našej webovskej stránke, a ďalšie asi štyri minúty, kým sa odstránila aj tá chyba v obvodoch".

Z tri a pol hodinového spracovania hlasovania v referende bol výpadok na webe ŠÚ SR statistics.sk približne 25 až 30 minút. O niečo dlhšie to bolo na webe volbysr.sk, keďže je externým a oproti webu ŠÚ SR normálne zverejňuje výsledky s istým časovým posunom.

ŠÚ SR bol na spracovanie vopred pripravený, no napriek tomu "pred začiatkom samotného spracovania výsledkov nastal výpadok elektriny v Bratislave. Bratislava je pritom obvod, kde máme 210 okrskových komisií. Výpadok elektriny samozrejme nebola záležitosť štatistického úradu ..., týkal sa celej lokality," konštatovala ďalej predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová.

Elektrina vypadla 15 minút pred začiatkom spracovávania výsledkov hlasovania a výpadok trval 50 minút. Preto bratislavský obvod odovzdal obvodnú volebnú zápisnicu ako posledný z 50 obvodov z celého Slovenska, o 01:41.

Priebeh spracovania výsledkov hlasovania v referende iniciovanom stranou Sloboda a Solidarita so šiestimi otázkami bol inak veľmi plynulý. Prvý zaznamenaný okrsok bol spracovaný o 22:15. Pritom o 22:00 sa zatvorilo všetkých 5 060 volebných miestností.

Posledný zaznamenaný okrsok bol práve okrsok z obvodu Bratislava a bolo to o 01:15. Prvý uzatvorený obvod bol obvod Stropkov o 23:42 "a posledný uzatvorený obvod bol obvod Bratislava, lebo sme čakali na ten jeden okrsok, to bolo o 01:41," povedala ďalej Benkovičová.

Sobotňajšie referendum bolo neplatné, potvrdila to Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky. Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré dnes vyhlásila ústredná komisia na tlačovej besede v Národnej rade SR, bola celková účasť na referende 22,84 percenta.

Zo 4 369 553 oprávnených občanov zapísaných do zoznamov na hlasovanie sa na referende zúčastnilo 998 142 ľudí.

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 997 235, počet neodovzdaných 907, počet platných hlasovacích lístkov bol 990 535 a počet neplatných lístkov 6 700. Plebiscit by bol platný, ak by k referendovým urnám prišla viac ako polovica zo všetkých oprávnených voličov.