Hitom roka je tablet. Veria mu aj noviny

Čitatelia menia zvyky. Kedysi milovaný papier menia za iPad.

20. sep 2010 o 0:00 Mirek Tóda, (rek)

LONDÝN, BRATISLAVA. Slávne londýnske noviny The Times prvý raz od roku 1994 klesli s nákladom pod pol milióna.

A medziročné porovnanie podľa auditu ABC nepotešilo ani väčšinu ich britských kolegov. Hlavný konkurent Timesov Daily Telegraph napríklad predáva takmer o dvadsať percent menej ako vlani.

Pád tlačeného nákladu však pociťujú rovnako americké či ďalšie veľké európske noviny. Znamená to, že ľudia prestávajú čítať noviny?

„Úpadok čitateľov printu neznamená pokles dopytu po obsahu. Iba zmenili platformu," povedal pre Financial Times Bob Shullman z prieskumnej agentúry Ipsos Mendelson.

Na mysli mal smartphony, elektronické čítačky, ale najmä tabletové počítače, konkrétne iPad. Apple ho predstavil len tento rok a hneď sa stal hitom.

Už po pár mesiacoch sa predali tri milióny kusov a ubrali z predaja klasických laptopov.

Státisíce ich majiteľov si už stiahli aplikácie s digitálnymi verziami tlačených novín. Tak napríklad britské ekonomické noviny Financial Times (FT) si cez tablet od Apple kúpilo cez 200­tisíc ľudí.

Predplatné na jeden týždeň stojí 4,25 doláru. Podľa novinára zo San Jose Mercury News je aplikácia FT jedna z najkrajších a najpohodlnejšie čitateľných na iPade.

Na tenkom a ľahkom počítači s dotykovou obrazovkou je to navyše príjemnejšie ako na klasickom počítači.

Uvedomuje si to aj Apple, ktorý už avizoval, že pripravuje aplikáciu, cez ktorú by sa dali kupovať noviny.

Mohla by sa volať iNewspaper a fungovala by mohla podobne ako iTunes, cez ktoré predávajú hudbu. Médiá to podľa týždenníka Economist môže potešiť aj frustrovať.

Tie, čo už spoplatnili svoj obsah na internete, sú vo výhode. Apple im ponúkne len ďalšiu platformu na predaj, hoci s maržami podľa vlastných predstáv.

Keďže však nechce prezrádzať profily svojich klientov a nevyjednáva sa s ním najľahšie, vydavatelia by privítali, aby sa presadili aj tablety iných firiem.

Napríklad tie, čo bežia na systém Android od Google. Až potom budú vedieť médiá na jednu z najrýchlejšie rastúcich značiek na svete zatlačiť viac.