Obedná pauza: robot, nevzdávaj to

Aj keď sa vás názov Give up robot snaží presvedčiť o opaku, netreba to vzdávať. V skákačke plnej precízneho časovania, bossov, pohyblivých plošín, laserov, magnetov či spínačov to nie je vždy ľahké.

20. sep 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Aj keď sa vás názov Give up robot snaží presvedčiť o opaku, netreba to vzdávať. V skákačke plnej precízneho časovania, bossov, pohyblivých plošín, laserov, magnetov, rakiet či spínačov to nie je vždy také ľahké. Ešteže máte ten vystreľovací hák. Ovládanie

Klávesnica: pohyb - šípky; skok (alebo jetpack) - šípka hore, X alebo S; vystreľovací hák - Z alebo A. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.