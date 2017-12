Európsky trh s IT produktmi zaznamenáva nárast tržieb

Európsky trh s IT produktmi zaznamenal v prvom polroku tohto roka nárast tržieb o 4 %. Spotrebiteľský dopyt ťahajú nahor dva trendy, a to mobilita a tzv. home networking - vytváranie domácich sietí. Vyplýva to z výsledkov prieskumu GfK Retail and Technolo

24. sep 2010 o 10:10 TASR

(Zdroj: Koláž - Marián Luha, www.luha.sk)

gy, ktorý spoločnosť realizovala v 80 krajinách sveta. Mobilné počítače, mobilná dostupnosť internetu a zábavy spolu so štandardným výkonom pre DVD, obrázky, a rôzny digitálny obsah sú hlavné faktory, ktoré podporujú rast IT trhu v Európe. Okrem toho nové výrobky ako elektronické čítačky či mobilné internetové zariadenia sa tiež podieľajú na raste trendu, ktorý smeruje k mobilite. Dopyt po produktoch, ktorý by sa dal zaradiť do kategórie "domáci networking", je rovnako na vzostupe. V prvých šiestich mesiacoch tohto roka kategórie ako napríklad tlačiarne so sieťovým pripojením, bezdrôtové routery vo vyššej verzii pre vyššiu rýchlosť prenosu dát, zariadenia pre p-LAN siete, pevné disky zabudované do siete a NAS systémy prispeli k rastúcim tržbám, či už z hľadiska počtu predaných kusov, alebo celkových výnosov. V súčasnosti sa tak dopyt čoraz viac koncentruje na inovatívne produktové kategórie. V najbližších rokoch sa preto pravdepodobne vyvinie heterogénna štruktúra trhu, podmienená individuálnou schopnosťou technického vybavenia a osobným zameraním sa na konkrétne použitie. Pre výrobcov a maloobchodníkov je šírka a hĺba produktového sortimentu čoraz dôležitejším aspektom v snahe ponúknuť zákazníkom väčší výber.