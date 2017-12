V Británii vyvinuli podprsenku, ktorá vie vytestovať rakovinu prsníka

27. máj 2002

Londýn 27. mája (TASR) - Britskí vynálezcovia vyvinuli špeciálnu elektronickú podprsenku, ktorá dokáže žene urobiť test, či náhodou netrpí na rakovinu prsníka. Testovacia podprsenka je v štádiu skúšok a podľa odborníkov by sa mohla už o tri roky objaviť v nemocniciach.

Podprsenka využíva elektrický prúd na detekciu abnormálnych a potenciálne zhubných buniek v prsníku, ktoré sa neskôr môžu vyvinúť do rakovinového nádoru. Ako však uviedli vedci z univerzity De Montfort, pred uvedením podprsenky do britských nemocníc ju najprv otestujú na tisíckach žien v Číne.

Detekčný systém vysiela do prsníka ženy nepatrné elektrické prúdy, ktorých úlohou je identifikovať všetky abnormálne bunky v tkanive, zhubné aj nezhubné. Z toho vznikne počítačový obraz, ktorý dokáže identifikovať typ tkaniva, kde sa abnormálna bunka objaví, a vysvieti na obrazovke postihnuté oblasti.

Metóda elektrických prúdov vysielaných do tkaniva dokáže podľa jej autorov identifikovať oveľa menšie výrastky než iné monitorovacie metódy. Ďalšou jej výhodou oproti ostatným testom je, že sa v nej nevyužíva ožarovanie, čo je menej nebezpečné a zároveň umožňuje väčšiemu počtu žien podrobiť sa takémuto vyšetreniu.

Prototyp elektronickej podprsenky budú britskí odborníci testovať v nemocniciach v juhovýchodnej Ázii a výsledky testov vyhodnotí čínska spoločnosť Tianjin Virtual Bioengineering Co, ktorá podpísala dohodu s britskou De Monfort University.

Dohoda je prvou svojho druhu medzi Čínou a Veľkou Britániou a umožní získať hodnoverné výsledky oveľa rýchlejšie, než by to bolo možné v Británii. Podľa britského profesora Malcolma McCormicka je to práve neporovnateľný rozsah čínskych zdravotných služieb, ktorý umožní testovať nový výrobok rýchlejšie a v oveľa širšom meradle.