Nový tablet Samsung Galaxy Tab konkuruje iPadu

Výborne sa drží, nezaskočia ho videá na internete (má Flash) a vďaka najnovšiemu operačnému systému Android 2.2 je dokonale previazaný so službami Google.

18. sep 2010 o 19:23 Václav Nývlt a Pavel Kasík / idnes.cz

Takéto hodnotenie dostal nový tablet Samsung Galaxy Tab v teste idnes.cz.

Samsung podľa redaktorov českého serveru vytvoril veľmi dobrý tablet, ktorý zvláda prakticky všetko, čo iPad, a pridáva fotenie, filmovanie alebo prístup k súborom cez USB. Či uspeje, bude záležať na cene a aplikáciách pre veľký displej.

Od uvedenia iPadu od spoločnosti Apple pred deviatimi mesiacmi sa výrobcovia z celého sveta predháňajú v tom, kto vyrobí jeho premožiteľa. Na veľtrhu IFA sa objavil ďalší vyzývateľa: Samsung Galaxy Tab.

Do redakcie idnes.cz dostali testovaciu vzorku s predprodukčným softvérom, a nedočkavo sa pustili do jeho porovnávanie s iPadom.

Prerastené telefóny



Kategória multidotykových tabletov, aspoň tak, ako ju definoval iPad, je pomerne mladá. Je teda ťažké vystihnúť kritériá, podľa ktorých sa dajú tieto prístroje hodnotiť.

Galaxy Tab je o tretinu menší a ľahší, než iPad, a to pri zachovaní prakticky rovnakého rozlíšenia. To bude niekomu vyhovovať, iného to odradí. Preto v idnes.cz pri recenzovaní vychádzali zo skúseností s iPadom, ale i zo skúseností s inými androidnými telefóny a ich zasadením do obvyklého pracovno-zábavného života.

Rovnako, ako iPad prezývali "prerastený iPhone", mohli by sme Samsung Galaxy Tab označiť za prerastený telefón Galaxy S - rovnaký systém, rovnako ovládanie, podobný dizajn...

Pripravený telefonovať



Galaxy Tab dokonca ponúka aj funkciu telefónu - vložíte SIM kartu a môžete smskovat, volať či hovory prijímať. Samozrejme cez hlasný odposluch alebo Bluetooth hands-free. Nikto od vás nechce, aby ste 380 gramovú placku o veľkosti obalu na DVD držali pri uchu.

Telefón (pripravený aj na videohovory) je na Samsung Galaxy Tab chápaný skôr ako doplnková funkcia, GSM modul má za úlohu predovšetkým sprostredkovať prístup na internet kedykoľvek a kdekoľvek.

Ak do prístroja SIM kartu nevložíte, môžete ho samozrejme bez problémov používať aj a pripájať sa pohodlne prostredníctvom wi-fi siete. Či už s nastavením GSM siete, alebo pripojením na chránenú alebo nechránenú wi-fi, počas testu nezaznamenali najmenšie problémy.

Celú recenziu Samsung Galaxy Tab nájdete na idnes.cz.

Rozhodne cena



Samsung Galaxy Tab je podľa redaktorov idnes.cz vynikajúcim tabletom, ktorý síce na prvý pohľad neupúta toľko pozornosti ako iPad, ale poslúži vám rovnako dobre, v mnohých situáciách dokonca vraj lepšie.

To, na čom bude úspech Galaxy Tabu záležať najviac, je jeho cena. Zatiaľ sa pre trh v Čechách špekuluje aj o viac ako tisíc dolároch za 32GB verziu. To je cena, za ktorú si v USA kúpite dva iPady.

Ak Samsung chce skutočne ponúknuť konkurenta iPadu, mal by prísť s priaznivejšie cenovou politikou, napríklad prostredníctvom subvencovaných cien od operátorov. V Česku sú iPady podstatne drahšie, a tak by cena do dvadsiatich tisíc českých korún mohla byť konkurencieschopná.