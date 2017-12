Unikol kľúč, ktorý chránil video a zvuk v kábloch

Kľúč, ktorý chránil video a hudbu pred nelegálnym kopírovaním už nie je tajný. Začiatkom týždňa sa objavil na internete a Intel oficiálne potvrdil, že je správny. To znamená koniec ochrany, ktorá šifrovala digitálne multimédiá prenášané medzi zariadeniami

17. sep 2010 o 9:48 Milan Gigel

HDCP je šifrovanie, ktoré sa stará o to, aby hudba a video boli spracované iba na takých zariadeniach, ktoré majú pre ich reprodukciu oprávnenie. Znamená to, že kým televízny prijímač svojim kľúčom dešifruje signál, aby ho mohol zobraziť na obrazovke, diskový rekordér bez šifrovaného úložiska to nedokáže, pretože mu chýba oprávnenie na jeho nahrávanie. To platí vždy, ak je signál prenášaný cez HDMI, DVI alebo Display Port rozhranie. Cieľom je zamedziť tvorbe pirátskych kópií.

Každé zariadenie používa pre šifrovanie svoje kľúče a tie sa zvyknú pri aktualizácii firmvéru meniť. Všetky majú však čosi spoločné. Sú odvodené od kľúča hlavného, aby vedeli spolupracovať so zariadeniami všetkých značiek.

S tým je však nateraz koniec. Hlavný kľúč bol vyzradený a umožňuje výrobcom zariadení prekonať HDCP ochranu a ponúkať prístroje, ktoré budú s digitálnymi multimédiami narábať podľa ľubovôle.

Znamená to, že rekordéry budú môcť zapisovať bez obmedzení všetok signál na disky a budú môcť vyrábať hoci aj DVD či blu-ray zázanamy bez šifrovania.

Ďalší so systémov ochrany autorských práv tak dostal na frak. Je iba otázkou času, kým sa na trhu objavia zariadenia a čipy, ktoré autorské ochrany prekonajú. Zmeniť hlavný kľúč je takmer nemožné. Ak by sa tak stalo, staré zariadenia by si s novými nerozumeli.