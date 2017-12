Boeingu sa zapáčila kozmoturistika

Boeing tvrdí, že už o päť rokov dokáže poslať turistov na vesmírnu stanicu. Vstúpil tak do debaty o budúcnosti NASA.

17. sep 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Koniec štátnych letov na vesmírnu stanicu. Z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) by sa stal dozor, ktorý by okrem vlastného výskumu kontroloval súkromníkov. Udeľoval by im licencie a strážil by bezpečnosť nových technológií.

Aj o takejto budúcnosti úradu sa začalo špekulovať v odborných kruhoch. Firma Boeing totiž vyhlásila, že sa chce zaoberať kozmickým turizmom. Napĺňa tak víziu Baracka Obamu, ktorý navrhol zapojiť do vesmírnych letov súkromné spoločnosti. Vláda preto Boeingu a Bigelow Aerospace priklepla 18 miliónov dolárov na vývoj kapsuly - vesmírnej lode pre siedmich pasažierov.

Tri miesta

Boeing nie je prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá vyvíja systémy vhodné na lety do kozmu. Je však najväčšou firmou a zrejme má aj najbližšie k reálnym výsledkom. Americká spoločnosť tvrdí, že už v roku 2015 bude schopná dopraviť astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Dokonca by mohla miesta na palube lode predávať astronautom z NASA. Úradu by tak ušetrila finančné prostriedky, ktoré môže investovať do plánovania prvej pilotovanej misie na Mars.

NASA tvrdí, že v kapsule CST-100 využije štyri miesta. Podľa denníka New York Times by Boeing mohol tri ponúknuť vesmírnym turistom. „Teraz môžeme začať hovoriť o perspektívnych zákazníkoch,“ povedal pre noviny Eric Anderson zo spoločnosti Space Adventures, ktorá bude pre Boeing zabezpečovať predaj. Táto firma pritom už vyhľadáva záujemcov pre ruskú kozmickú agentúru, ktorá do kozmu poslala sedem turistov. Každý takýto let stál amatérskeho kozmonauta viac ako 20 miliónov dolárov.

Neistý biznis

V súčasnosti v Spojených štátoch vrcholí spor o budúcnosť NASA. Snemovňa presadzuje silnú agentúru, ktorá by vyvíjala vlastnú raketu na lety k ISS a neskôr ešte silnejšie rakety na prípadné lety na Mesiac či Mars. Prezident Obama chce zase šesť miliárd dolárov v priebehu piatich rokov investovať v súkromných spoločnostiach.

„Je to neistý trh,“ komentuje budúcnosť súkromných vesmírnych letov John Elbon, manažér Boeingu. „Ak by sme do toho mali investovať sami a došlo by na riziká, nedokázali by sme projekt dokončiť.“

Otázne tiež je, či je efektívne vôbec posielať do kozmu ľudí. Mnohí odborníci presadzujú skôr používanie automatických sond. Odhaduje sa, že návrat človeka napríklad na Mesiac by stál v priebehu najbližších rokov vyše sto miliárd dolárov.