Tipy a triky pre Mac OS X

Operačný systém Mac OS X je všeobecne považovaný za vynikajúce a hlavne jednoduché riešenie bez nutnosti zložitého nastavovania. Ani tu však nefunguje všetko vždy podľa predstáv a tak začíname so seriálom, v ktorom vám budeme prinášať tie najzaujímavejšie

16. sep 2010

aplikácie a tipy a triky, ktoré vám dúfame pomôžu pri zoznamovaní sa s týmto systémom.

Spaces

Pokiaľ svoj počítač či notebook využívate aj na niečo iné, ako len na hranie hier a jednoduchú kancelársku či domácu prácu, tak ste sa stretli s limitom v podobe rozlíšenia vášho displeja. Niekedy proste prestane stačiť aj to najväčšie riešenie a všetky vaše pootvárané aplikácie sa nevedia vtesnať na vašu obrazovku.

A práve tu prichádza systém viacerých virtuálnych pracovných plôch, ktoré dokážu vašu prácu skutočne zefektívniť. Na platformu Windows existuje niekoľko špeciálnych aplikácií s množstvom nastavení, vďaka ktorým si môžete ich správanie prispôsobiť presne podľa svojich predstáv.

To je však ich silná a zároveň aj slabá stránka – bežný užívateľ totiž ocení skôr maximálnu jednoduchosť ovládania, kde sa nemusí o nič starať. Toto do bodky spĺňa aplikácia Spaces (System Preferences – Exposé & Spaces), ktorá sa štandardne nachádza aj v najnovšej verzii operačného systému Mac OS X. Hlavnou výhodou tohto riešenia je už spomínaná jednoduchosť, ktorá tu však určite nie je na úkor funkčnosti. Všetko proste funguje tak ako má už hneď od začiatku a vy si len nastavíte počet a rozmiestnenie virtuálnych plôch. Toto nastavenie je tu navyše pekne graficky znázornené, takže tu určite nebudete tápať a všetko si upravíte hneď na prvý krát.

K prepínaniu medzi jednotlivými plochami môžete používať buď klávesové skratky, zájdenie myšou do jedného z rohov obrazovky (spolupráca s Exposé), alebo aj nami najobľúbenejšie a zároveň aj najrýchlejšie riešenie – pomocou doplnkových tlačidiel na myške. Prechod z jednej plochy na druhú je pekne animovaný (avšak zároveň aj rýchly) a tak bez problémov viete, ktorým smerom sa vo vašich plochách pohybujete. Každé okno si tu samozrejme pamätá svoje umiestnenie a keď ho aktivujete kliknutím na jeho ikonu v spodnej lište, tak sa vám automaticky zobrazí adekvátna plocha.

V prehľadovom móde (keď máte zobrazené náhľady všetkých virtuálnych plôch), môžete navyše jednoducho premiestňovať otvorené okná aplikácií podľa vlastnej potreby. Funkcia Spaces je skutočne návyková, extrémne jednoduchá na nastavenie a aktívnu prácu na notebooku si bez nej už skutočne nevieme predstaviť.

gfxCardStatus

Hoci už v dnešnej dobe nie je nič nezvyčajné naraziť na notebook vybavený dvojicou grafických kariet, tak jednou z prvých lastovičiek bol už koncom roka 2008 MacBook Pro. Ten bol vybavený integrovanou grafickou kartou NVIDIA GeForce 9400M, doplnenou o dedikované (a výrazne výkonnejšie) riešenie GeForce 9600M GT. To prinieslo pomerne solídnu výdrž práce na batériu a v prípade potreby zase vysoký grafický výkon.

V tomto trende pokračuje Apple aj so súčasnou ponukou notebookov série MacBook Pro, pričom tu je kombinácia integrovanej grafickej karty Intel GMA HD a dedikovanej NVIDIA GeForce GT 330M. Po novom je už systém prepínania výrazne prepracovaný a dedikovaná grafická karta sa zapína automaticky vždy podľa potreby danej aplikácie. Niektoré programy však zbytočne aktivujú dedikovanú grafiku aj keď to skutočne nie je potrebné (napríklad nešťastný Skype), čo vo výsledku prináša mierne vyššiu spotrebu a hlavne väčšiu produkciu tepla. Ak teda chcete mať pod kontrolou prepínanie grafických kariet, určite siahnite po voľne dostupnej aplikácii s názvom gfxCardStatus.

Vďaka nej budete presne vedieť, ktorá grafická karta je práve aktivovaná a dokonca tu je aj výpis aplikácií, ktoré ju aktuálne využívajú. Hlavnou výhodou tejto aplikácie je však možnosť manuálneho vynútenia danej grafickej karty, na čo vám postačia len dva kliky myškou. Taktiež si môžete nastaviť systém používania grafických kariet v závislosti od systému napájania (adaptér alebo batéria), čo vám môže neraz priniesť dlhšiu výdrž pri práci na batériu.

Growl

Pri aktívnej práci či zábave sa nezriedka stane, že používate súčasne pomerne veľké množstvo programov. V tomto zhone vám však môže uniknúť množstvo informácií, kvôli ktorým by ste sa museli venovať tej ktorej aplikácii, čo samozrejme stojí drahocenný čas. Siahnuť však môžete po zaujímavom riešení v podobe aplikácie Growl, ktorá slúži na jednotné zobrazovanie notifikácií z programov. Možno si poviete, že sa jedná o absolútnu zbytočnosť, keďže väčšina programov túto funkciu dokáže riešiť.

Avšak sila aplikácie Growl tkvie práve v jednotnom štýle notifikácií, pričom podporovaných tu je skutočne obrovské množstvo aplikácií (vrátane Adium a gfxCardStatus). Upraviť si síce môžete množstvo vecí, avšak hneď od začiatku je všetko nastavené skutočne optimálne a vy sa nemusíte zapodievať prakticky žiadnymi maličkosťami.

Adium

ICQ, Skype, Google Talk, MSN … komunikačných protokolov je v súčasnosti používaných až nezdravo mnoho a určite nie sme v redakcii jediní, ktorí sú pre pracovnú a súkromnú komunikáciu nútení siahnuť po viacerých klientoch. Avšak mať súčasne spustených niekoľko programov a neustále sa preklikávať medzi množstvom okien môže len ergonomický samovrah. Ďalším nepríjemným faktorom je aj problém so systémovými prostriedkami, nakoľko si každý program berie určitý procesorový výkon a spapká kus pamäti.

Keď sa navyše takýchto programov stretne viacero, máme o problém postarané a aj pre pomerne výkonný systém to môže pri extrémnom zaťažení priniesť citeľné spomalenie. Riešením je v tomto prípade multiprotokolová IM aplikácia Adium. Podporuje skutočne široké množstvo klientov od u nás obľúbeného ICQ, cez Google Talk, MSN a samozrejme aj Facebook. Jediným problémom je Skype so svojim uzavretým klientom, avšak Adium vie vďaka doplnku spolupracovať s jeho aplikáciou a interakcia na obrazovke tak prebieha čisto v jeho réžii.

Pri programe Adium sme ocenili jeho veľmi dobré spracovanie užívateľského rozhrania a celkovú jednoduchosť používania. Na komunikáciu je určené jedno okno, v ktorom sú samozrejme použité záložky pri komunikácii s viacerými ľuďmi cez rôzne protokoly. Sila programu Adium však tkvie aj v jeho širokých možnostiach prispôsobenia. Už vo svojej základnej verzii síce obsahuje prakticky všetko potrebné (až na podporu Skype), avšak pre vaše srdiečko pištiace po maximálnom rozšírení je pripravená obrovská nádielka doplnkov. Upraviť si môžete k obrazu svojmu nielen vzhľad samotného programu, ale aj zvukové efekty, emotikony, či dokonca aj ikonu v docku.

iNTFS

Ak ste sa rozhodli prejsť na platformu Mac z klasických Windows, tak ste už pravdepodobne narazili na jeden zákerný problém, ktorým je slabá podpora súborového formátu NTFS. Systém síce už v základe dokáže z NTFS diskov bez problémov čítať, avšak z neznámych dôvodov na ne nezvláda zápis. Pre čistého Mac užívateľa žiadny problém, avšak ak vlastníte aj stroj s iným systémom, budete na externé disky pravdepodobne používať práve NTFS súborový systém.

Pre zabezpečenie plnej podpory NTFS je síce dostupných množstvo aplikácií, avšak nie každá je zadarmo a málokedy je ich použitie úplne jednoduché. Skvelú alternatívu tu predstavuje voľne dostupná aplikácia s názvom iNTFS, ktorá prináša to najjednoduchšie možné ovládanie. Po jej spustení si totiž len vyberiete, či sa má plná podpora pre NTFS zapnúť alebo vypnúť, a to je všetko. Jednoduché, účelné a bez zbytočných nastavovaní. Jediné na čo by ste nemali zabudnúť, je bezpečné „vysunutie” disku, vďaka čomu prejdete nechcenej strate dát.

