HP kupuje technologickú firmu ArcSight

14. sep 2010 o 0:00 TASR

NEW YORK. Americká spoločnosť Hewlett-Packard (HP) sa dnes dohodla na kúpe výrobcu bezpečnostných riešení ArcSight približne za 1,5 miliardy USD (1,17 miliardy eur). Je to ďalšia z akvizícií menších technologických firiem, ktoré ponúkajú ziskovejšie produkty, než sú momentálne počítače.

Len pred pár dňami vyhral HP, najväčší výrobca počítačov na svete, súboj s firmou Dell o technologickú spoločnosť 3Par, keď ponuku vyhnal v priebehu pár týždňov z 1,15 miliardy až na 2,07 miliardy USD.

Spoločnosť tak pokračuje v akvizíciách, ktoré začal ešte jej bývalý výkonný riaditeľ Mark Hurd. Ten odišiel z firmy pre škandál okolo falšovania dokumentov o výdavkoch spoločnosti, aby zakryl milostnú aféru.

Hurd medzitým prešiel do vedenia konkurenčnej spoločnosti Oracle, s čím ale HP nesúhlasí a minulý týždeň firma podala žiadosť na súd, aby Hurdovi zabránil prejsť ku konkurencii pre možné vyzradenie obchodného tajomstva.

HP informovala, že za akciu ArcSight ponúkne akcionárom 43,50 USD, čo je 24-% prémia nad hodnotou akcie technologickej firmy na záver piatkového obchodovania. V ten deň akcie ArcSight uzatvorili na hodnote 35,10 USD.

Akvizíciu by mali dokončiť do konca tohto roka a v prípade, že sa tak stane, bude to po prevzatí 3Par druhá najväčšia akvizícia od odchodu Marka Hurda z vedenia firmy.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.