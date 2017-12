Českí agenti vraj vydierali súkromnú firmu, ktorá šifruje mobilnú komunikáciu

Na spoločnosť, ktorá predáva program na šifrovanie komunikácie cez mobilné telefóny mali tlačiť agenti. Požadovali do programu vložiť chyby, aby sa tak zabezpečilo prelomenie ochrany.

13. sep 2010 o 11:00 TASR

PRAHA. Veľmi neštandardné metódy nátlaku údajne použili agenti českej kontrarozviedky, Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), voči spolumajiteľovi českej spoločnosti CircleTech, ktorá predáva špičkový sofistikovaný program CryptoCult na šifrovanie komunikácie cez mobilné telefóny.

Ako informoval denník Mladá fronta DNES, agenti BIS žiadali, aby firma zakomponovala do programu chybu, ktorá by umožnila zašifrované rozhovory odpočúvať, respektíve rozšifrovať SMS správy, chat a e-maily. Pracovníci BIS na opakovaných schôdzkach spolumajiteľovi firmy Jiřímu Šatánkovi najprv núkali peniaze, ktoré by nemusel zdaniť, potom sa dokonca aj vyhrážali. Schôdzky s ľuďmi z tajnej služby sa podnikateľovi podarilo zaznamenať skrytou kamerou.

BIS odmietla prípad podrobnejšie komentovať, ale hovorca služby Jan Šubert sľúbil, že v prípade, ak sa vznesené obvinenia na adresu pracovníkov BIS ukážu ako pravdivé, budú za prekročenie mantinelov zákona o BIS potrestaní.

Šifrovací program CryptoCult nevyužíva pre komunikáciu GSM sieť, ale dátový prenos cez internet. Pre bežného majiteľa mobilného telefónu nie je šifrovací program atraktívny nie je ani lacný a telefonovanie z mobilu s ním pripomína skôr volanie z počítača pomocou programu Skype. Šifrovacím programom musia byť navyše vybavení obaja účastníci rozhovoru.

Licencia na používanie šifrovacieho programu CryptoCult pre jeden mobilný telefón stojí 3000 Kč(120 eur) na jeden mesiac, prípadne 60.000 Kč (2400 eur) pre dva telefóny na jeden rok. Doživotná licencia pre väčšie firmy, aj s vlastným serverom, stojí v prepočte až 100.000 eur.