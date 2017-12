Zjedzte svoju elektronickú súčiastku

Rakúski vedci dokázali vyrobiť elektronické súčiastky z prírodných látok. Zelenú elektroniku môžete po použití zjesť.

20. sep 2010 o 10:35 TASR

LINZ. Vedci z Univerzity Johannesa Keplera (JKU) v Linzi vyvinuli konzumovateľné elektronické súčiastky. Z prírodných látok ako sú beta karotén, indigo, kofeín alebo glukóza vyrobili tranzistor riadený poľom, ktorý sa dá po použití zjesť, informovala rakúska agentúra APA.

Vzhľadom na čoraz kratšiu životnosť elektroniky vzniká stále väčšie množstvo odpadu. Trh si preto vyžaduje "zelenú elektroniku", myslia si fyzici Siegfried Bauer a Serdar Sariciftci. Spolu s rumunským kolegom Mihailom Irimiom-Vladuom pracovali na vývoji kompostovateľných spínacích obvodov.

JKU sa na takomto projekte podieľala ako jedna z prvých univerzít na svete.

Nové súčiastky by bolo možné aplikovať napríklad do implantátov, ktoré by v ľudskom tele kontrolovali procesy látkovej výmeny a po určitom čase by sa rozložili. Jednoduché senzory z biologického materiálu by mohli sledovať stupeň zrelosti ovocia počas prepravy.

"Prvé kroky sa urobili, ale pre spomínané komerčné aplikácie treba uskutočniť ešte veľa vývojovej práce aj zo strany priemyslu", konštatoval Bauer.