Kompenzácia raňajok desiatou nie je správna

Veľká, mäsová desiata namiesto raňajok nie je dobrá. Deti sa menej koncentrujú.

13. sep 2010 o 15:28 TASR

BRATISLAVA. Ideálne raňajky by mali byť ľahké a výživné. Pozostávať by mali z ovocných štiav a džúsov, mliečnych a kyslomliečnych nápojov, celozrnných cereálnych výrobkov, ľahkých nátierok, bohato doplnených zeleninou a zeleninovými vňaťami.

"Metabolizmus tukov je náročný, zaťažuje tráviaci trakt, spotrebováva veľa kyslíka, čím odkrvuje mozog a svalstvo. Výsledkom je psychická a fyzická únava," hovorí Alžbeta Béderová z poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

Rovnako dôležitá je pre deti desiata. Tá by mala zabezpečovať 10 percent celodenného prísunu energie a živín a preto by mala byť biologicky výživná, ale zároveň ľahká. Obsahovať by mala kvalitné bielkoviny, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

Mnoho rodičov kompenzuje absenciu raňajok u svojich detí nadmernými desiatami, ktoré pozostávajú z mäsových výrobkov, paštét a sladkostí. To má za následok, že nevhodná skladba desiaty znižuje koncentráciu. Navyše dieťa nie je v čase obeda hladné a vynecháva ho.

Ak má dieťa pripravené kvalitné raňajky, na desiatu stačí kyslomliečny výrobok a ovocie. Naopak, pri ich deficite je vhodné celozrnné pečivo s nátierkou, vňaťami, zeleninou a ovocím. "Z našich dlhodobých prieskumov vyplýva, že k najčastejším nedostatkom z hľadiska správnej životosprávy patrí nepravidelné stravovanie, deficit plnohodnotných raňajok a nutrične nadmerné desiate," vysvetlila Béderová.

Z toho podľa jej slov pramenia ďalšie nedostatky, ako je absencia kompletného obeda a presun stravy do popoludňajších hodín. Dôvodom, prečo deti jedia málo ovocia, zeleniny, rýb, mlieka či kyslomliečnych výrobkov, je podľa Béderovej aj to, že im rodičia nejdú v spôsobe výživy príkladom.

"Raňajky bývajú chvatné a nekompletné, chýba im spoločné stolovanie," dodala odborníčka.