Geocaching spája GPS s turistikou

Niekedy stačí zísť na päť minút z vyšliapaných cestičiek, aby človek objavil miesta, okolo ktorých celý život prechádzal, ale o ich existencii netušil.

13. sep 2010 o 9:35 Lucia Hrnčiarová

Do geocachingu zasvätila Ľuba jeho kamarátka, Američanka Jenny.(Zdroj: Lucia Hrnčiarová)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ľubo Kružliak z Liptovského Mikuláša, veril, že svoje okolie dobre pozná. Až vďaka geocachingu však zistil, že sa mýlil. Geocaching je navigačná hra, ktorá spočíva v skrývaní a hľadaní takzvaných cachiek, v slovenskej verzii kešiek.

Plastovú škatuľku skryje na zaujímavé miesto, ktoré chce ukázať iným ľuďom. Jej súradnice zadá na internetovej stránke, kde si ich môžu nájsť ostatní užívatelia. Tí sa potom s pomocou navigačného systému GPS vyberú hľadať skrytý poklad.

Najskôr poklady hľadal, potom ich začal aj skrývať

Keď si ľubo vyskúšal, aké to je hľadať, rozhodol sa sám niekoľko pokladov skryť. Jeden z nich umiestnil v Žiari na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Tatry aj Liptovskú Maru. „Celý život som prechádzal Žiarom hlavnou cestou a nikdy mi nenapadlo z nej zísť. Raz som náhodou objavil tento výhľad a uvedomil som si, že by stálo za to podeliť sa s ním s ostatnými."

Dodnes si ho vďaka Ľubovej keške vychutnalo už viac ako sedemdesiat geocacherov. Niektorí z nich na internete uverejnili fotky, ktoré na mieste urobili a poďakovali Ľubovi za pekné miesto.

Vďaka svojej záľube doslova znovuobjavil svoje rodné mesto a jeho okolie. Kešky už hľadal v Ružomberku, Ždiari, okolí Martina aj Popradu a v ďalších mestách.

Lepšie ako turistický sprievodca

Keď si, napríklad, Ľubo vo Florencii pozrel už všetky hlavné pamiatky a zatúžil vidieť aj lokálne zákutia, vytiahol GPS. Jedna z kešiek ho doviedla až k rodnému domu Galilea Galileiho, ktorý nebol spomenutý v žiadnom turistickom sprievodcovi.

Poučený touto skúsenosťou si odvtedy vždy pred cestou do neznámeho mesta nájde niekoľko tamojších kešiek, aby mu nič dôležité neuniklo.

Najkrajšie poklady sú na Slovensku

Ľubo však radšej hľadá poklady na Slovensku: „Ľudia na Slovensku si s umiestnením kešky dajú viac záležať a vyberajú skutočne zaujímavé miesta. V Amerike sú kešky na každom rohu. Označujú miesto, kde je dobrá reštaurácia, robia tam výborné stejky a podobne. Ale dajú sa nájsť aj unikátne miesta. Jedna keška ma zaviedla na rieku, na ktorej si bobry stavali hrádze. Nikde inde som to predtým nevidel."

Ďalším dôvodom, prečo geocachuje rád doma, je jeho americká priateľka Allison. Keď s ňou počas letných prázdnin prichádzajú na Slovensko, geocaching mu vždy pomôže ukázať jej krásy svojej rodnej krajiny. Kým pre Ľuba je už samotné pátranie a brodenie sa neznámymi miestami potešením, pre Allison nastávajú najlepšie momenty, keď kešku konečne nájdu.