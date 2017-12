Drogy sú zlé. Väčšinou

Na Alzheimera a demenciu pomáhajú vitamíny, drogy môžu byť aj užitočné a šimpanzy vedia ničiť pasce. Týždeň vo vede.

12. sep 2010 o 8:39 Tomáš Prokopčák

Po šesťdesiatke takýto proces nastupuje takmer u všetkých - ľudia začínajú zabúdať. V niektorých prípadoch však môžu prirodzené zmeny viesť až ku klinickej demencii či Alzheimerovej chorobe, a na ne spoľahlivý liek stále nejestvuje. Teraz štúdia britských vedcov ukázala, že pomáhať by mohli vysoké dávky vitamínov B. Problémom však je, že takéto vysoké dávky si len tak ľahko nenamiešate z preparátov dostupných v lekárniach. Tento výsledok tiež nepoteší farmaceutické firmy, ktoré investovali milióny do vývoja nových, stále nie veľmi účinných liekov.

Drogy sú zlé, bude tvrdiť väčšina politikov. Vedci však pomaly zisťujú, že nie všetky a nie v každom prípade. LSD či marihuana môžu mať aj pozitívne účinky, najmä ak sa berú s mierou, na predpis a pod dohľadom lekára. Trpiacim ľuďom tieto nebezpečné látky môžu pomáha. Aj keď nie, deti na diskotéke medzi trpiacich ľudí nezaraďujeme.

Bola to jedna z významných rán proti hypotéze, že na Marse je či v minulosti aspoň bol život. Keď v roku 1976 skúmala vzorky marsovskej pôdy americká sonda Viking, nenašla nič. Vedci však nedávno zistili, že problém mohol byť v nedostatku vedomostí. Viking si prípadné organické molekuly (či ešte niečo zložitejšie) mohol pri pokuse zničiť. Ukázali to testy v čilskej púšti, stačilo pridať trochu perchlorátu. O jeho prítomnosti na červenej planéte však vedci z NASA ešte v sedemdesiatych rokoch netušili. Honba za mimozemšťanmi z Marsu tak môže veselo pokračovať.

Prirodzený výber hovorí aj čosi o tom, že prežijú len tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť. V extrémnej podobe to môžu byť šimpanzy, ktoré sa naučili vyhnúť alebo občas aj zneškodniť ľudské lovecké pasce. Vyzerá to ako ďalší náznak, že s tým ľudským „sme pánmi tvorstva“ to možno nie je až také horúce. Možno sme len mali šťastie a ostatné druhy predbehli len o pár miliónov rokov.