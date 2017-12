Vitamíny proti demencii? Lepšie ako drahé lieky

Veľké dávky vitamínu B pomáhajú proti Alzheimerovej chorobe a demencii. Vyplýva to z výskumu britských vedcov.

9. sep 2010 o 15:43 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Po sedemdesiatke má takéto problémy takmer každý šiesty dôchodca. Zhoršujú sa mu pamäť aj orientačné schopnosti, dlhšie trvá rozhodovanie, zabúda mená aj miesta, kam si odložil veci.

Je to prirodzený proces starnutia, no len do istej miery. Ak sa stav zhoršuje prirýchlo, je to problém. Ide o akýsi medzistupeň – takzvaný ľahký kognitívny deficit, ktorý sa môže vyvinúť do klinickej demencie či Alzheimerovej choroby.

Teraz britskí vedci prišli s výskumom, ako toto zhoršovanie spomaliť, či dokonca zastaviť. Kľúčom sú vysoké dávky vitamínu B. Tvrdia to v štúdii, ktorú publikoval odborný magazín Plos One.

Po kliknutí infografiku zväčšíte.

Vitamínové rany

Už v minulosti vedci tušili, že kľúčom k podobným problémom môže byť istá látka – homocysteín. Je to aminokyselina, ktorá je rizikom na vznik demencie.

Už predtým odborníci vedeli, že táto látka je spoluzodpovedná za chradnutie mozgu vo vyššom veku, a práve vitamíny B dokážu znižovať jej koncentráciu v krvi. Výskumom teraz zistili, že vysoké dávky vitamínov pacientom môžu skutočne pomôcť.

Vedci z Oxfordskej univerzity totiž testovali 168 dobrovoľníkov. Časti z nich dávali dva roky neúčinné placebo, časti vysoké koncentrácie vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. Koncentrácie boli také vysoké, že bežne ich nemožno kúpiť v potravinách či lekárňach, len koncentrácia vitamínu B12 prekračovala približne tristokrát odporúčanú dennú dávku.

Ukázalo sa, že tieto „vitamínové rany“ účinkujú a spomalila sa degenerácia mozgu. „Je to veľmi dramatické a prekvapujúce zistenie. Je to oveľa viac, ako sme predpokladali,“ komentoval podľa Medical News výskum farmakológ David Smith, spoluautor štúdie.

„Pritom samotné riešenie je úplne jednoduché. Vezmete nejaké vitamíny a chránite mozog,“ dodal pre britský denník Daily Telegraph.

Nový spôsob liečby

Vedci teraz hovoria o prelomovom zistení. Mohlo by to viesť k úplne novému prístupu pri liečbe pacientov. Nasledovať by mohol aj nový výskum v boji proti Alzheimerovej chorobe.

Niektorí odborníci však nové zistenia označili za kontroverzné. Výsledky potrebujú ďalšie potvrdenia, problémom môžu byť aj pre farmaceutické firmy. Tie investovali do výskumu drahých, niekedy experimentálnych liekov, pričom sa ukazuje, že pacientom stačia vysoké dávky obyčajných vitamínov. Problémom tiež je, že vedci netušia, aké ďalšie dôsledky môžu mať takéto vysoké dávky.

Špekuluje sa, že veľké dávky kyseliny listovej by mohli viesť k rakovine. „Ako vedec nie som spokojný len s jediným testom. Ale ako lekárka sediaca pred pacientom by som povedala, že vitamín B je značne bezpečný,“ povedala pre britský denník Helga Refsumová, ktorá sa tiež zúčastnila na výskume. Dodáva však, že potrebné sú ďalšie pokusy.