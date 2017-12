Firefox 4 testuje nové menu a akceleráciu

9. sep 2010 o 9:35 Milan Gigel

Nová testovacia verzia Firefox 4 beta 5 prichádza s hardvérovou akceleráciou videa, ktorá bola v predchádzajúcich verziách dostupná iba cez špeciálne nastavenia. Určená je pre platformu Windows, kde má zefektívniť beh prehliadača nielen na pomalších zariadeniach a pripraviť sa na intenzívnejšie používanie HTML5.

Zmenami prešlo aj menu, ktoré je odteraz dvojriadkové a predstavené boli aj nové programátorské rozhranie pre prácu so zvukom. To umožňuje prácu so surovými dátami, ktoré možno pre prehliadač vytvárať, alebo ich naopak spracovávať – hoci aj pre vizualizáciu.

Vylepšený bol aj zabezpečený protokol prenosu dát HSTS, ktorý sa objavil v štvorkovej línii prehliadača.