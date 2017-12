Homefront - všade dobre, najlepšie na bojisku

8. sep 2010 o 14:40 Ján Kordoš

Dej hry Homefront je zasadený do blízkej budúcnosti, kedy hospodárska, energetická a spoločenská kríza ochromí súčasné veľmoci. Nestálu situáciu využíva Severná a Južná Kórea a postupne sa tieto dva štáty ujímajú vlády nad svetom. Nie všade je toto zoskupenie vítané s úsmevom: v anektovaných oblastiach prežívajú ohniská odporu. A do jedného takého sa dostane aj vy v úlohe Roberta Jacobsa, bývalého pilota (bývalého) amerického námorníctva. Podarí sa mu vyhnať okupantov z vlastnej zeme? Či aspoň z rodného mesta? A z vlastného domu?

Žánrovo spadá Homefront medzi strieľačky z vlastného pohľadu, od svojich konkurentov sa výrazne líši spôsobom rozprávania príbehu. Vytvorením scenára bol poverený John Milius (Apocalypse Now). Homefront opúšťa tradičnú šablónu akčných hier. v ktorých je príbeh rozprávaný predovšetkým v animovaných sekvenciách a samotné misie slúžia predovšetkým k presunu z bodu A do bodu B. Kľúčové momenty sa v Homefront odohrávajú priamo pred vašimi očami vo chvíľach, kedy ste sami uprostred hry a vďaka tomu vás vťahuje do žijúceho sveta.

Zdroj:PR