Kane & Lynch 2: Dog Days - krvavé jatky v Šanghaji

Dánski vývojári z IO Interactive sa snažia silou mocou vymaniť z úzkych opratov tradičných hier. V kladnom zmysle slova.

8. sep 2010 o 12:30 Ján Kordoš

Niekoľko dielov simulátoru nájomného vraha s názvom Hitman dokonca stačilo i na to, aby sa dostala hra na filmové plátno. O kvalite pomlčíme. Navyše to nie je hra, ktorú by babičky darovali svojim vnúčikom. Opačným smerom sa vybrali s Mini Ninjas. Infantilná, rozprávková, vtipná, sladučká arkáda so zvieratkami. Ďalší obrat o 180° a máme tu dvojicu kriminálnikov, ktorí nám svoju bezcitnosť, šialenosť, hrubosť predviedli v Kane & Lynch: Dead Men. Kontroverzná akčná hra, v ktorej sme boli postavení na druhú stranu barikády a strieľali aj po policajtoch, sa dočkala pokračovania. A ani tentoraz to nebude iné, potoky krvi sa lejú ako pri záplavách.

Kane & Lynch 2: Dog Days je hrou brutálnou, násilnou, krvavou. Vekové obmedzenie je na mieste, hoci rozhodne nikto nadobudnutím 18 rokov nezjedol všetku múdrosť sveta a práve v tom momente nezistil, čo je správne a čo naopak nie. Ale pripomíname, že tu sa červenou tekutinou nešetrí a slovník (nielen) hlavných protagonistov do materskej škôlky nepatrí. Znovu tu máme third person shooter, znovu sa skrývame za prekážky, spoza ktorých ostreľujeme panákov, ktorí strieľajú po nás. A znovu je to tak trochu úchylná zábava. Tentoraz výrazne podporovaná kamerovým systémom snímania hry. Predstavte si, že spoločne s našou dvojicou behá za nimi i človek s klasickou ručnou kamerou. Obraz sa trasie, je mierne zrnitý, vidieť odrazy svetla, v exteriéroch zas kvapky rozmazávajú celkové videnie. Na prvý pohľad to kazí samotnú úroveň grafického spracovania, ktoré tak zhadzuje do žalostného priemeru. Kane & Lynch 2 totiž skutočne nevyzerá bohvieako, no zároveň práve tento spôsob dáva samotnej hrateľnosti akési bizarne brutálne čaro.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Šanghaj, čínska metropola vysvietená i cez noc neónmi víta našu dvojicu so slzami v očiach. Lynch, zvrátený psychopat tu konečne našiel pokoj a dokonca aj svoju vysnívanú lásku. Samozrejme sa živí nelegálnou činnosťou a práve jedna akcia, do ktorej ide spoločne so svojim starým priateľom Kaneom, sa totálne po... pokazí. Absolútne, viac to nejde. Epic fail. Pri bežnom vymáhaní dlžoby totiž dôjde na brutálnu prestrelku, pri ktorej padne hlava dcéry jedného z najmocnejších mužov ázijského tigra. V tom okamihu ide po krku našej roztopašnej dvojke po krku takmer každý, všetci sa im otáčajú chrbtom, a to len preto, aby efektne zozadu vytiahli automat a zastrelili ich. Nasleduje klasicky romantická naháňačka Lyncha za svojou drahou - a vieme ako to v podobných príbehoch s dievčencami chodí a dopadne - spojená s útekom zo Šanghaja. Je to rýchla a adrenalínová jazda, pri ktorej sa nezastavíte a škoda, že v samotnom závere samotné tempo začne enormne upadať. Predstavte si brutálnu tarantinovku, len ju ovládate.

Hranie prebieha klasicky: bežíte dopredu po vopred navrhnutej trase, ktorá je striktne lineárna a po prekročení neviditeľnej hranice sa na vás zosype hneď niekoľko nepriateľov. Musíte sa okamžite ukryť za niektorú z prekážok. Len si treba dať pozor, pretože drevo nevydrží toľko čo betónový stĺp. Spoza prekážky sa raz za čas vystrčíte, snažíte sa triafať jedného panáka po druhom do gebule (alebo aspoň do nohy, no tam potrebujete trafiť viackrát). Nepriatelia sa pravidelne spoza svojich úkrytov vystrkujú, takže stačí čakať, niekedy je zábavnejšie ich šibalsky obehnúť, veď viete, bojujete vždy dvaja a kooperácia tu funguje i s počítačom riadeným kamarátom. So živým je zábava v kooperácii ešte hutnejšia. Keď to všetko vystrieľate, pozbierate muníciu, zbrane, hrdinovia povedia niekoľko drsných viet a ešte drsnejších fuck slovíčok a ide sa ďalej. Znovu bežíte po úzkej chodbičke, stúpite na mínu, ktorá vám pred katapultuje niekoľko nepriateľsky naladených protivníkov a už sa skrývate, už strieľate. Princíp jasný, podobný bol v jednotke a desiatich ďalších hrách, ktoré máte doma na poličke.

Predtým, než si povieme, prečo to napokon nedopadlo až tak dobre ako sme predpokladali, hodíme reč o brutalite, násilí v hre. Nájdete ho na každom rohu a slabšie žalúdky možno odpadnú už po pár sekundách intro sekvencie, v ktorej vidíte s efektnými prestrihmi čínskych gangstrov mordujúcih hlavných hrdinov nožom. Šmyk-šmyk, ďalšia jazva, ktorou sa môžu pochváliť. Vyzerá to morbídne a keď neskôr v hre zistíte, ako sa vlastne do tohto salónu krásy dostali, budete mať dosť. A ako unikli nahí cez uličky Šanghaju - samozrejme s cenzúrovanými chulostivými partiami, takže čumieť im budeme maximálne tak na zakrvavené zadky - nehovoriac, to rozdýchajú už len skutočne silné povahy. Depresívne prostredie a celkovú bezmocnosť, apatiu pri zabíjaní podtrhujé tma v uliciach osvetlená len jemne neónmi, daždivé počasie, celkový neporiadok, otrasnú úroveň života bežných ľudí. Ako sa dostávate vyššie, ste už týmto bordelom napáchnutí. Tmavšie odtiene farieb robia taktiež svoje a o bláznivej kamere (ovládanie je však absolútne príjemné, bezproblémové) sme už písali. Celkový dojem zo surovej akcie až desivo animálny - a práve preto treba v hlave začať premýšľať, či je na to práve váš žalúdok pripravený. Neberieme násilie ako zápor, to určite nie, len ho tu nájdeme v takej miere ako málokde. Nejde o prvoplánované jatky typu Hostel, jednoducho to zapadá do celého prostredia, spôsobu rozprávania deja, k našej “hrdinskej” dvojici.

Pomaly teda k tým záporom. Prehryzieme sa cez menej detailné grafické spracovanie. Aspoňže animácie pohybov našich gerojov sú plynulé a ukážkovo na seba nadväzujú. Poteší aj zničiteľné prostredie, avšak veľmi rýchlo sa prejaví celková fádnosť, šedosť prostredia. Príliš jednoduchý dizajn level, ktorý vás vedie za ručičku vo vytvorenom koridore spočiatku neškodí, no neskôr sa začnete cítiť výrazne obmedzovaní. Navyše hra výrazne poľaví v ohurovaní, a to, že vás nočný Šanghaj potešil na začiatku ešte nie je prísľubom zaujatia do budúcnosti. O hodinu sa nudíte. Prestanete vnímať, že sa nachádzate niekde na železničnej stanici alebo na letisku. Pre vás to bude len ďalšie miesto, ďalšia strelnica, kde musíte všetko vykosiť. Poľavenie v tempe sa podpíše na klesajúcom zaujatí pre akciu. Dojem zo streľby je vlažný, munície miniete na tony, ešteže ostáva pri každej mŕtvolke zbraň s takmer plným zásobníkom. Ono to spočiatku vyzerá ako v hongkongských filmoch. Pokojne sa môže stať, že takmer miniete muníciu do oboch zbraní pri prestrelke, pozbierate to, čo zostalo na zemi a vzápätí sa situácia opakuje. Nebolo by to zlé, len všetko odhalíte hneď na začiatku a až do konca nenatrafíte na nič nové. Napríklad taký Stranglehold mal spomaľovanie času. Tu je jediným vodítkom k úspechu kamera a násilie. Nestačí to.

Umelá inteligencia sa príliš nepredviedla, v podstate sa v úkryte musíte snažiť schytať čo najmenej, respektíve presne načasovať útok. Síce sa nepriatelia presúvajú, väčšina týchto manévrov je skôr samovražedných, idú naslepo a hlavne hlúpo. Ich sila je v presile sa so zvyšujúcou sa obtiažnosťou v tom, že zvládnete menej rán, takže heroické rambo útoky končia pre vás zle. Začnete sa nudiť a potom akoby sa ani nechumelilo: koniec hry. Po približne štyroch-piatich hodinách hrania je všetkému koniec. Zdá sa, akoby v IO Interactive nič nepočuli o gradovaní deja, prípadne poriadnom vyvrcholení. Čiastočne frustrujúce momenty pred samotným záverom pramenia skôr z toho, že nepriateľ vie aj napriek prekážkam, kde vám trčí palec na pravej nohe a trafí vás tam. Chabé vyvrcholenie v kombinácii s ustupujúcou zábavnosťou totálne potopilo inak dobre rozbehnutý projekt. Zabudnete aj na skvelý dabing a príjemné ázijské melódie v pozadí, bude vám ukradnutá atmosféra pri ukrývaním sa v mrakodrape pred helikoptérou...

Bolo by to za päť, čiže klasický priemer, a hoci by podľa niekoho išlo o príliš krutú známku, netreba mať zľutovanie. Sú to lepšie, staršie a lacnejšie hry. Ešteže je tu prítomný multiplayer. Kooperatívne hranie kampane berieme ako samozrejmosť, nie je to vôbec zlé, ale tak to je všade, kde sa stretnú dve spriaznené duše. Máme tu i typický multiplayer, z ktorého je zaujímavý mód Cops & Robbers. Celkovo sa ho môže zúčastniť tucet hráčov, ktorí sú rozdelení na dve skupiny: policajti a lupiči. O čo sa snažia, netreba bližšie vysvetľovať, avšak v momente, kedy sa lupičom podarí získať dostatočne veľký obnos peňazí, sa presúvajú na miesto vyzdvihnutia. Práve tu začína zábava. Zlodeji sa totiž môžu zabíjať i sami medzi sebou a ak tak spravíte, preberiete lup svojho zosnulého kolegu. Automaticky sú však ostatní hráči oboznámení so situáciou a z vás sa stáva zradca = všetci vám idú po krku.

A teraz teda zásadná otázka: stojí to za to? Aj napriek počiatočnému nadšeniu a ohúreniu dospelou hrou sa krvavé jatky zvrhnú v nudné zabíjanie kačičiek na strelnici. Šedé, nevýrazné, opakujúce sa. Isteže, je tu kooperatívny režim a isteže, má to originálnu kameru, avšak nepomáha to zábave, o ktorú ide predovšetkým.