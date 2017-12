Samsung uvažuje o Androide v televízoroch

Ešte v januári tohto roku Samsung ohlásil svoje zámery sprístupniť vo svojich televízoroch aplikácie, ktoré sú dostupné pre mobilných používateľov. Diskutovalo sa o tom, že firemný systém Bada by mohol prekročiť hranice mobilných telefónov.

8. sep 2010 o 10:43 Milan Gigel

Najnovšie správy však hovoria o tom, že vývojárom sa zapáčil Android a v nových modeloch by sa mal objaviť práve on. Firma sa snaží dohnať to, čo zameškala. Kým Sony, LG, Philips či Panasonic míľovými krokmi smerujú k tomu, aby sa televízory čo najviac podobali počítačom, Samsung zakysol pri platforme Yahoo Connected TV, ktorá už nemá čo ponúknuť.

Firmy počítajú s tým, že digitálny obsah, videopozičovne, filmy a vysielanie vstúpia v dohľadnej dobe do obývačiek cez IP platformu a partneri, ktorí to umožnia si udržia svoje postavenie na trhu. Je tomu iba niekoľko dní, čo Apple predstavilo svoju vynovenú Apple TV a Google oznámil, že so svojim vlastným set-top boxom príde na trh už v jeseni.