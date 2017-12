Zmluvu s IBM preveruje protikorupčný úrad únie

Najdrahšie IT projekty v rezorte financií a zdravotníctva sú pozastavené.

8. sep 2010 o 0:00 Veronika Folentová

Ministerstvá rozhodujú o zmluvách na projekty za takmer 90 miliónov eur na elektronizáciu zdravotníctva – eHealth a zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov.

BRATISLAVA. Európsky protikorupčný úrad OLAF prešetruje zmluvu medzi spoločnosťou IBM a ministerstvom financií za viac ako 56 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z informácií, ktoré denníku SME poskytol hovorca rezortu Martin Jaroš.

O víťazovi tendra – firme IBM – sa rozhodlo vo februári. Spoločnosť má za tri roky pripraviť zjednotenie výberu daní, odvodov a cla. O zákazku súťažila firma ako jediný záujemca.

IBM o podnete na európskom protikorupčnom úrade nevie. Podrobnosti o ňom nevie ani Jaroš: „My sme ho neiniciovali.“

Autora podnetu nepozná ani bývalý minister financií Ján Počiatek (Smer): „Počul som, že bol podaný, ale ja ten podnet nepoznám.“ Je podľa neho štandardné, že Brusel prešetruje podnety, ktoré mu doručia. Zmluva s IBM je v poriadku, tvrdí.

Zmluva je pozastavená



Zmluvu momentálne preveruje aj ministerstvo financií. Počas auditu rezortu je jej účinnosť pozastavená. Audit by sa mal podľa Jaroša skončiť v piatok. Potom sa rozhodne, či firma, ktorá tender vyhrala, zákazku dokončí. „O osude zmluvy sa zatiaľ nerozhodlo,“ povedal Jaroš.

Zmrazenie prác potvrdil aj IBM. „Zadávateľ nás požiadal listom o dočasné pozastavenie prác na projekte. Nemáme žiadnu vedomosť o tom, že by zmluvu ktokoľvek prešetroval,“ povedala Silvia Nosálová, hovorkyňa spoločtosti IBM.

Čas, na ktorý sa projekt pozastavil, firma chápe ako priestor pre nové vedenie ministerstva, aby sa oboznámilo s projektmi.

Stojí aj eHealth



Ministerstvo zdravotníctva zas pozastavilo práce na elektronizácii zdravotníctva. Projekt má názov eHealth a má stáť 33,5 milióna eur bez DPH.

Verejnú zákazku získalo konzorcium firiem Ness a Lynx v máji. Súťažili o ňu podobne ako IBM jediní. „Ministerstvo v súlade so zmluvou požiadalo dodávateľa o pozastavenie projektu. Jedným z dôvodov je prebiehajúci vládny audit, potreba vytvoriť priestor a čas na analýzu, a získať plnohodnotné informácie o priebehu a stave projektu,“ povedala denníku SME Eva Slováková z komunikačného oddelenia rezortu.

Potvrdzuje to aj konzorcium. Žiadosť o pozastavenie projektu dostali podľa hovorkyne Silvie Pullmannovej v druhej polovici augusta. Žiadne pochybenia si konzorcium nepripúšťa. „Projekt by nemal mať vecné či odborné chyby,“ povedala Pullmanová.

Pozastavenie je podľa bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho chyba. „Považujem to za nesprávnu vec, dalo sa to kontrolovať počas priebehu prác.“ Zmluva i projekt sú podľa neho v poriadku. „Žiadne problémy tam nemôžu byť. Tender bol bezchybný.“ Odôvodňuje to kontrolami Úradu vlády či Úradu pre verejné obstarávanie.

Rizikom podľa neho môže byť, že ministerstvo bude hľadať to, čo tam nie je a ohrozí termíny, ktoré sa majú v projekte dodržať.

S tým súhlasí aj konzorcium. „V prípade dlhšej doby pozastavenia by mohlo dôjsť k posunu termínu. S posunom harmonogramu môžu súvisieť aj dodatočné náklady projektu,“ povedala Pullmanová.