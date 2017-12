Poľské banky hľadajú informácie o klientoch aj na Facebooku

Banky a iní poskytovatelia pôžičiek v Poľsku využívajú ďalší spôsob, ako odhaliť, že ľudia žiadajúci o úver nehovoria pravdu o svojej finančnej situácii.

7. sep 2010 o 16:57 ČTK

VARŠAVA. Ako zdroj užitočných informácií využívajú sociálne siete, napríklad Facebook či poľská Nasza Klasa.

Ľudia často zamlčujú, koľko majú detí, či vlastnia auto alebo či sú ženatí, napísal denník Dziennik-Gazeta Prawna. Poskytovatelia úverov nemajú veľa možností, ako si overiť, či potenciálni klienti hovoria pravdu alebo nie. Z občianskych preukazov sa toho o nich veľa nedozvedia, a tak využívajú to, že si milióny ľudí vytvorili profil na internetových sietiach. Portál Nasza Klasa podľa prieskumu spoločnosti Megapanel PBI/Gemius využíva 12 miliónov ľudí, poľskú verziu Facebooku 6,5 milióna ľudí.

"Jednoduchšie to už byť nemôže - stačí vojsť do spoločenskej siete, pozrieť sa na fotky, prečítať si základné informácie o majiteľovi profilu, trvá to len chvíľku," chváli možnosti internetu Pawel Majtkowski z úverovej firmy Expander.

Stáva sa, že pracovníci bánk nájdu nejednu fotografiu s deťmi klienta, ktorý v žiadosti o úver tvrdil, že nemá potomkov. Týmto informáciám ale banky nesmú slepo veriť: veľké problémy so získaním úveru mal muž, ktorý na internete zverejnil fotku, na ktorej bol so svojím malým synovcom.

Podľa právnikov je tento neštandardný spôsob overovania informácií v medziach zákona. Poskytovatelia úverov by ale podľa nich mali svojich klientov informovať, že si ich preverujú aj na sociálnych sieťach.