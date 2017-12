Sonda mohla zničiť dôkazy o živote na Marse

Americká sonda Viking tvrdila, že na Marse nie sú pre život typické látky. Mohla ich zničiť.

8. sep 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. V polovici sedemdesiatych rokov to bolo sklamanie. Na Marse pristála v roku 1976 americká sonda Viking 1, odobrala vzorky pôdy a po ich zahriatí zistila, že na červenej planéte nie je život. Dokonca chýbali aj na uhlík bohaté molekuly, ktoré by možnosť mimozemského života aspoň naznačovali.

Teraz vedci zistili, že podobné závery mohli byť predčasné. Tvrdia to v magazíne Journal of Geophysical Research - Planets. Ak by totiž aj na Marse život bol, Viking ho zrejme zničil. Dôvodom je údajne prítomnosť perchlorátu, o ktorom v minulom storočí odborníci netušili. Túto chemickú látku však na Marse objavila sonda Phoenix v roku 2008.

Vedci sa preto rozhodli znovu nasimulovať experiment Vikingu a vybrali sa do čílskej púšte Atacama, ktorá má podobné podmienky ako Mars. Do pôdy potom pridali perchlorát a urobili s ňou to, čo pred desiatkami rokov Viking.

Výsledky boli podobné ako v roku 1976, navyše vedci zistili, že takýto experiment by zničil všetky organické látky.

Podľa odborníkov to však neznamená, že na Marse život bol alebo stále je. Pravdepodobne to však znamená, že perchlorát bol aj vo vzorkách zo sedemdesiatych rokov a mohol skresliť výsledky.